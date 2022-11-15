إسرائيل توقّع اتفاقيتين مع شركتين للتنقيب عن الغاز بالحقل اللبناني

وقّعت مجموعتا "توتال إنيرجيز" الفرنسية و"إيني" الإيطالية اتفاقية إطار مع إسرائيل بشأن حقل الغاز المشترك مع لبنان، حسبما أعلنت المجموعة الفرنسية في بيان، اليوم الثلاثاء.

وذكر البيان أن "لبنان وإسرائيل توصّلا، من خلال وساطة أميركية، إلى توقيع اتفاق في 27 تشرين الأول/ أكتوبر لتنفيذ اتفاق الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان" الذي يضمن توزيع حقول الغاز البحرية القيّمة في شرق البحر المتوسط.

وتشمل هذه الحقول "البلوك 9" حيث ستتمكن المجموعتان من الحفر "في مساحة تمّ تحديدها وقد تمتدّ إلى البلوك 9 والمياه الإسرائيلية جنوبي الحدود البحرية التي تم تحديدها مؤخرًا".

وقسّم لبنان المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى عشر مربعات والبلوك 9 يشكّل جزءًا من المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل.

ولفتت المجموعة الفرنسية إلى أنها "مشغّلة منطقة الاستكشاف في البلوك 9 في لبنان وأنها تملك 60% من حصة المشاركة فيه إلى جانب شريكتها مجموعة إيني (40%)" الإيطالية.

وقال المدير العام لمجموعة "توتال إنيرجيز" باتريك بوياني في بيان "سنستجيب لطلب البلدَين لتقييم الأهمية المادية للموارد الهيدروكربونية وإمكانياتها الإنتاجية في هذه المنطقة".

وبعد التوقيع على اتفاقية الإطار، سيبدأ شركاء البلوك 9 في استكشاف احتمال تم تحديده بالفعل، والذي قد يمتد في كل من المربع 9 وفي المياه من طرف إسرائيل جنوب خط الحدود البحرية الذي تم إنشاؤه مؤخرا.

ويبدأ التحضير لأنشطة الاستكشاف، بتعبئة الفرق وشراء المعدات المطلوبة وشراء حفار.

والشهر الماضي، وقّع الرئيس اللبناني، ميشيل عون، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وتم تسليمه لاحقًا من قبل وفدي البلدين وبشكل منفصل إلى الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، وممثل عن الأمم المتحدة في بلدة رأس الناقورة الحدودية.

وخاض لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أميركية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعًا.