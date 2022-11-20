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لبيد يرأس الاجتماع الأخير لحكومته: "سنعود بأسرع مما تعتقدون"

تاريخ النشر: 20/11/2022 - 12:40

لبيد يرأس الاجتماع الأخير لحكومته: "سنعود بأسرع مما تعتقدون"
لبيد خلال الاجتماع الأخير لحكومته، اليوم (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

عقدت الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها اجتماعها الأخير اليوم، الأحد. وقال رئيسها، يائير لبيد، لدى افتتاحه الاجتماع إنه "سنعود إلى هذه الغرفة بشكل أسرع مما تعتقدون".

وقال لبيد إن "هذا الاجتماع الأخير للحكومة الـ36. وشهدت هذه الحكومة عواصف سياسية ليست قليلة، لكن أكثر من أي شيء آخر، هذه كانت حكومة عملت جاهدة من أجل دولة إسرائيل ومواطني إسرائيل".

واعتبر أنه "قياسا بفترة ولاية الحكومة القصيرة، لسنة ونصف السنة، فإن قائمة إنجازاتها غير مألوفة. وبقيادة سلفي في المنصب، نفتالي بينيت، أخرجتنا الحكومة من أزمة كورونا من دون أي إغلاق".

وتابع لبيد أنه في العدوان على غزة الذي استهدف حركة الجهاد الإسلامي، "وجهنا ضربات شديدة للجهاد الإسلامي في غزة واغتلنا قيادتها من دون إصابة أي إسرائيلي"، وخلال العمليات العسكرية في الضفة الغربية "فككنا جماعة ’عرين الأسود’ ومنعنا مئات العمليات المسلحة".

وادعى لبيد أنه "بعمل دقيق وحكيم مقابل الإدارة الديمقراطية (الأميركية) منعنا استئناف الاتفاق النووي مع إيران. وعملينا ضد قواعد الإرهاب الإيرانية في كل مكان، وبضمنها البعيدة جدا عن حدود إسرائيل".

وتابع لبيد أنه "فتحنا سفارات في الإمارات والمغرب والبحرين. واستأنفنا العلاقات مع تركيا، وأصلحنا العلاقات مع مصر والأردن. ووقعنا اتفاقا تاريخيا مع لبنان حول الحدود البحرية".

وزعم لبيد أنه "حققنا إنجازات كثيرة في محاربة الجريمة في المجتمع العربي".

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#الحكومة الإسرائيلية
#يائير لبيد
#الجريمة بالمجتمع العربي
#إيران
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#العدوان على غزة
#"عرين الأسود"

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