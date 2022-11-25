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أسلحة إيرانية إلى روسيا: إسرائيل زودت عشرات الدول بـ"ملف استخباراتي"

تاريخ النشر: 25/11/2022 - 20:21

أسلحة إيرانية إلى روسيا: إسرائيل زودت عشرات الدول بـ"ملف استخباراتي"
طائرة إيرانية مسيّرة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

زودت إسرائيل عشرات الدول والمنظمات الدوليّة، في الأسابيع الأخيرة، بـ"ملف استخباراتي" حول نقل أسلحة من إيران إلى روسيا، وذلك في محاولة لتجنيدها إلى جانبها والضغط على طهران؛ حسب ما ذكر مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وحسب ما جاء في موقع "واللا" الإلكتروني، فإن إسرائيل أبرقت سرا يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بواسطة القسم الإستراتيجي في وزارة الخارجية إلى عشرات السفارات الإسرائيلية في العالم، مع طلب بدء حملة دبلوماسية ضد عمليات نقل الأسلحة من إيران إلى روسيا.

وطلبت الخارجية الإسرائيلية من الدبلوماسيين التوجه إلى كبار المسؤولين في الدول التي يعملون بها، وإثارة قضية نقل الطائرات المسيرة إلى روسيا والتخوف من نقل الصواريخ البالستية من إيران إلى روسيا؛ حسب ما ورد في "واللا".

ووفقا لموقع "واللا"، فإن السفارات الإسرائيلية حصلت على ملف استخباراتي تضمن معلومات عن عمليات نقل الأسلحة التي قامت بها إيران حتى الآن، بما في ذلك مواعيد نقل الأسلحة والمبالغ التي دفعتها روسيا للإيرانيين والمعدات التي جرى نقلها.

وقام دبلوماسيون إسرائيليون بعد ذلك بنقل هذه الرسائل إلى الوزارات الحكومية المعنية وعلى المستوى السياسي في عشرات الدول، وقاموا بتسليمهم "الملف الاستخباراتي".

وفي الأسبوع الماضي، أثار السفير الإسرائيلي لدى روسيا، مسألة توريد الأسلحة الإيرانية في اجتماع مع نائب وزير الخارجية الروسي.

وتخشى إسرائيل من قيام إيران بتزويد روسيا بصواريخ باليستية لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

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#إسرائيل
#إيران
#روسيا
#أوكرانيا
#طائرات مسيرة
#صواريخ بالستية

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