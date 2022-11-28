الاحتلال يعتقل 3 جنود ألقوا عبوة متفجرة على بيت فلسطيني

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الإثنين، أنه اعتقل ثلاثة من جنوده، بشبهة إلقائهم عبوة متفجرة يدوية الصنع باتجاه بيت في قرية فلسطينية في محافظة بيت لحم.

وجاء في بيان للناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الجنود الثلاثة من الطائفة الدرزية، وأنه يشتبه بأنهم ألقوا العبوة المتفجرة انتقاما لاحتجاز جثة الشاب تيران فرو (18 عاما)، من جانب مسلحين في مخيم جنين، قبل أن يعيدوها إلى إسرائيل، يوم الخميس الماضي.

وكان الشاب فرو برفقة صديق له قرب جنين، عندما تعرضا لحادث سير. وتم نقلهما إلى مستشفى في المدينة، حيث توفي فرو، فيما نقل صديقه المصاب إلى مستشفى "رامبام" في حيفا.

واستلمت عائلة الشاب فرو في دالية الكرمل جثته، في نهاية الاتصالات بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، إن عددا من الرجال داهموا بيتا متنقلا (كرافان) في قرية يركا، كان ينام فيه ثلاثة عمال فلسطينيين من مدينة الخليل ويبلغون من العمر 17 و19 و28 عاما. وتشتبه الشرطة أن الرجال أطلقوا النار في الهواء واعتدوا على العمال، وبعد ذلك أدخلوهم إلى سيارة وتركوهم في حرش مجاور وكانوا يعانون من رضوض.