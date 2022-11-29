تفاهمات بين الليكود والصهيونية الدينية واتفاق على رئيس كنيست مؤقت

أعلن حزبا الليكود والصهيونية الدينية في بيان مشترك اليوم، الثلاثاء، أنهما توصلا إلى تفاهمات حول معظم المواضيع وعلى وشك توقيع اتفاق ائتلافي. وجاء في البيان أن الصهيونية الدينية ستوافق على تعيين رئيس مؤقت للكنيست بشكل فوري، بناء على طلب رئيس الليكود والمكلف بتشكيل الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وجاء في البيان المشترك أنه "تقدمنا هذه الليلة في المفاوضات ووصلنا إلى عتبة التوقيع على تفاهمات حول غالبية المواضيع" وأن المفاوضات بينهما ستستمر اليوم. وأضاف البيان أنه "خلافا للتقارير المنشورة، الصهيونية الدينية لا تعارض تعيين رئيس مؤقت للكنيست، واستجابت هذه الليلة لطلب رئيس الحكومة المكلف نتنياهو لتعيين رئيس مؤقت للكنيست بشكل فوري".

والمرشحان لمنصب رئيس الكنيست المؤقت هما عضوا الكنيست عن الليكود، ياريف ليفين ويوآف كيش. وستنتخب كتلة الليكود في الكنيست المرشح بينهما. ويعتزم الليكود تقديم طلب لتغيير رئيس الكنيست حتى يوم غد.

وأعلن الليكود أمس عن تقدم في المفاوضات خلال محادثات أجراها نتنياهو مع رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، وبمشاركة طاقمي المفاوضات عن الحزبين بهدف تشكيل الحكومة.

ويسعى نتنياهو إلى تعيين رئيس مؤقت للكنيست من أجل تمرير قوانين وتعديلات قانونية، وفي صلبها تعديل قانون أساس: الحكومة، بهدف شرعنة تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا وبحيث يمنع التعديل فرض وصمة عار على درعي بعد إدانته بتهم فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ. كذلك يسعى نتنياهو إلى سن قانون يمنع المحكمة العليا من شطب قوانين يسنها الكنيست، وذلك من أجل ألا تشطب المحكمة القانون المتعلق بدرعي.

وفي هذه الاثناء، لا يعتزم نتنياهو إبلاغ رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، بأنه تمكن من تشكيل حكومة، وذلك إلى حين سن القوانين المذكورة، بناء على طلب حزب شاس وأحزاب أخرى ستشارك في الائتلاف المستقبلي. وليس بالإمكان تنفيذ هذه التشريعات من دون تغيير رئيس الكنيست. واشتراط سموتريتش بالموافقة على تعيين رئيس جديد ومؤقت للكنيست باستجابة نتنياهو لمطالبه بشأن حقائب وزارية أدى إلى تأخير هذه العملية وتشكيل حكومة.