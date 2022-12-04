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مطار اللد: إصابة فلسطيني اقتحم حاجزا بسيارة بنيران حراس

تاريخ النشر: 04/12/2022 - 09:53

مطار اللد: إصابة فلسطيني اقتحم حاجزا بسيارة بنيران حراس
قاعة المسافرين المركزية في مطار اللد (أرشيفية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أصيب شاب فلسطيني اليوم، الأحد، إثر إطلاق حراس النار باتجاهه في مطار بن غوريون في اللد. ووُصفت إصابة الشاب بأنها طفيفة.

وبحسب الشرطة الإسرائيلية، فإن الشاب من سكان الضفة الغربية، اقتحم حاجزا في المطار، وكان يقود سيارة مسروقة بعكس اتجاه السير.

وجرى إطلاق النار على السائق والسيارة فيما كانت قريبة من قاعة المسافرين (ترمينال) رقم 3، وهي قاعة المسافرين المركزية في المطار.

قاعة المسافرين المركزية بمطار اللد، اليوم

وتسبب إطلاق النار بحالة هلع في القاعة المكتظة بالمسافرين، الذين طولبوا بالانبطاح على الأرض. ولم يتأثر إقلاع وهبوط الطائرات في المطار بهذا الحدث واستمرت بشكل اعتيادي.

وحسب الشرطة، فإن الشاب دخل إلى إسرائيل بدون تصريح، وسرق سيارة من منطقة وسط إسرائيل.

وجرى نقل الشاب المصاب إلى العلاج، وبعد ذلك سيُنقل إلى التحقيق، حسب الشرطة.

ووقع حدث مشابه، في أيلول/سبتمبر الماضي، عندما اقتحم شاب فلسطيني بسيارة مسروقة الحاجز عند مدخل المطار، وجرى اعتقاله بعد مطاردة.

وتبين حينها أن السائق، في الثلاثينات من عمره، ومن سكان منطقة رام الله، وسرق سيارة من مدينة بات يام، جنوب يافا.

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#مطار اللد
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#إطلاق نار

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