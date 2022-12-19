غانتس: إذا فشلت محاولة التوصل إلى اتفاق مع إيران يجب استخدام القوة

قال وزير الأمن الإسرائيلي المنتهية ولايته، بيني غانتس، إن "الوقت قد حان للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق نووي مُحسّن"، مشددا على ضرورة "ممارسة وإظهار القوة" ضد إيران، إذا ما فشلت الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق معها.

جاءت تصريحات غانتس في خطاب له خلال مشاركته في مؤتمر تنظمه "وسائل إعلام يهودية دولية"، مساء الإثنين، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتبه.

وشدد غانتس على ضرورة الاستفادة من هذا التوقيت "الذي تعاني فيه إيران من مشاكل داخلية وصعوبات اقتصادية وردود فعل دولية على توريدها الأسلحة للهجمات (الروسية) على أوكرانيا".

وقال غانتس "الآن، وقبل أن تتجاوز إيران نقطة اللاعودة على الصعيد النووي، يجب علينا تعميق التعاون العسكري والاستخباراتي والدبلوماسي" والضغط عليها لتوقيع اتفاق "مُحسّن".

كما اعتبر غانتس أن "الوقت الحالي هو الوقت المناسب للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق نووي محسن يوقف تقدمها النووي".

وتابع "إذا فشل هذا الجهد، فنحن بحاجة إلى الجمع بين استخدام القوة واستعراض القوة في مواجهة العدوان الإيراني". وأضاف "يجب أن يركز النشاط الحالي على محاولة منع إيران (من المضي قدما بمشروعها النووي)، قبل فوات الأوان".

وقال إنه "مثلما يتصرف حلف الناتو بطريقة منسقة ضد أوكرانيا، يجب علينا دفع شركائنا في المجتمع الدولي للتعامل مع إيران بطريقة منسقة كذلك قبل أن نضطر للعمل تحت مظلة نووية".