الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مُسيّرة على الحدود اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مُسيّرة على الحدود اللبنانية، ألمح إلى أنها تابعة لـ"حزب الله".

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إن قواته "رصدت مسيرة (درون) تسللت من داخل لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أن المسيرة عبرت المناطق الحدودية من المنطقة المحيطة لـ"يشوف" زرعيت.

وأكد أن "قواته قامت بإسقاطها إذ تابعتها أنظمة المراقبة طوال الحدث".

وتابع "يبدو أن المُسيّرة تابعة لمنظمة حزب الله"، فيما لم يصدر تعليق فوري من الأخيرة، كانت آخرها في تموز/ يوليو الماضي، حين أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط مسيّرة تابعة لـ"حزب الله"، بعد اجتيازها الحدود اللبنانيّة.

وشدد الجيش الإسرائيلي على أن قواته "ستواصل العمل من أجل منع أي انتهاك لسيادة دولة إسرائيل"، على حد تعبيره.

وكان "حزب الله" قد أطلق في الثاني من تموز/ يوليو الماضي، ثلاث مُسيرات غير مسلحة باتجاه حقل "كاريش"، وادعى الجيش الإسرائيلي بدوره، اعتراضها.

وجاء ذلك في خضم المفاوضات التي خلصت إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية تم التوصل إليه بوساطة أميركية بين تل أبيب ولبنان.

وسبق للجيش الإسرائيلي أن أعلن عن حوادث عديدة مشابهة خلال الأشهر الماضية.

كما اعترفت إسرائيل بالعديد من الحوادث التي فقدت فيها طائرات مسيرة في السنوات الأخيرة خلال مهام على الحدود اللبنانية، حيث يقول حزب الله اللبناني إنه أسقطها.