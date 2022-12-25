عرب ٤٨ يتجدد
  2. إسرائيليات
  3. أخبار

انتحار 14 جنديا إسرائيليا خلال 2022

تاريخ النشر: 25/12/2022 - 09:52

انتحار 14 جنديا إسرائيليا خلال 2022
ارتفاع طلبات الإعفاء من الخدمة بسبب الضغوطات النفسية (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أقدم 14 جنديا إسرائيليا على الانتحار منذ بداية العام 2022، خلال تأدية الخدمة العسكرية، حيث تعتبر هذه المعطيات هي الأعلى منذ 5 سنوات، بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد.

وأظهرت المعطيات أن 14 جنديا أقدموا على الانتحار خلال الخدمة العسكرية، بينما 11 جنديا انتحروا خلال العام 2011، فيما سجلت النسبة الأعلى في حالات الانتحار بصفوف الجنود بالعام 2021، عندما بلغ عن انتحار 21 جنديا، بينما بالعام 2013 بلغ عن انتحار 6 جنود فقط.

ويستدل من المعطيات، أن الغالبية العظمى من حالات الانتحار تعود للجنود من الذكور، حيث لا يتركون خلفهم أي خطابات أو رسائل تشرح أسباب إقدامهم على الانتحار.

ولم يتوصل الجيش الإسرائيلي إلى نتيجة واضحة تفسر زيادة حالات الانتحار في صفوف الجنود والذكور على وجه الخصوص، حيث صدرت تعليمات للضباط في الجيش بالحرص على "زيادة اليقظة والاهتمام الازم" لمنع زيادة حالات الانتحار في صفوف الجنود.

وأصدر رئيس شعبة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، تعليمات بفتح خط ساخن للجنود الذين يعانون من مشاكل نفسية.

كما تم تحضير برنامج عمل يهدف الحد من حالات الانتحار، ويشمل البرنامج تقليص ساعات حيازة الجنود للسلاح، وتوسيع دائرة التعليم ودورات التأهيل للجنود.

وأظهرت معطيات الجيش الإسرائيلي الارتفاع المتواصل في الإعفاء من الخدمة العسكرية بسبب الأوضاع النفسية، حيث سجل في العام 2015 طلبات بلغت نسبتها 4.5%، تطلب الإعفاء من الخدمة بسبب الأوضاع النفسية، وارتفعت الطلبات لتصل إلى 8.5% في نهاية العام 2020.

ليس هذا وحسب، بل أن طلبات الإعفاء عن الاستمرار في الخدمة العسكرية بسبب الأوضاع النفسية، بارتفاع متواصل خلال الخدمة الإلزامية أيضا، وبلغت حوالي 8.6%، علما أن غالبية طلبات الإعفاء تكون خلال العام الأول من الخدمة العسكرية.

بودكاست عرب 48

#الجيش الإسرائيلي
#إعفاء
#انتحار
#الخدمة العسكرية
#مشاكل نفسية

حوارات

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

استطلاع: وضع إسرائيل سيزداد سوءا عقب حكومة نتنياهو
استطلاع: وضع إسرائيل سيزداد سوءا عقب حكومة نتنياهو

2022-12-25

"توكا": شركة إيهود باراك للتجسس العميق بواسطة كاميرات الشوارع
"توكا": شركة إيهود باراك للتجسس العميق بواسطة كاميرات الشوارع

2022-12-23

محامية المعتقل: الشاباك انتزع اعترافه بدهس متعمد بتل أبيب
محامية المعتقل: الشاباك انتزع اعترافه بدهس متعمد بتل أبيب

2022-12-23

الأكثر قراءة

مقتل شاب في النقب

مقتل شاب في النقب

2022-12-24
حالة الطقس: جو بارد وتوقعات بزخات مطر خفيفة

حالة الطقس: جو بارد وتوقعات بزخات مطر خفيفة

2022-12-24
إسرائيل تعرض اتفاقا على 18 أسيرا لإكمال محكوميتهم في الأردن

إسرائيل تعرض اتفاقا على 18 أسيرا لإكمال محكوميتهم في الأردن

2022-12-24
الاحتلال يقتحم قرى محافظة جنين واندلاع مواجهات.. اعتقالات برام الله والخليل وسلوان

الاحتلال يقتحم قرى محافظة جنين واندلاع مواجهات.. اعتقالات برام الله والخليل وسلوان

2022-12-24
قتلته الشرطة وألزمت عائلته بتقييدات جنازته: تشييع الشهيد نعيم بدير في كفر قاسم

قتلته الشرطة وألزمت عائلته بتقييدات جنازته: تشييع الشهيد نعيم بدير في كفر قاسم

2022-12-24