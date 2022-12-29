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جيش الاحتلال: أكثر من 3000 عملية اعتقال بالضفة والقدس في 2022

تاريخ النشر: 29/12/2022 - 10:55

جيش الاحتلال: أكثر من 3000 عملية اعتقال بالضفة والقدس في 2022
الاحتلال يعتقل فلسطينيا قرب البيرة، في الثامن من الشهر الحالي (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الحالي أكثر من 3000 عملية اعتقال في صفوف الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وادعى أنه ضبط أكثر من 500 قطعة سلاح، وأغلق 14 ورشة لصنع أسلحة، وصادر 2.8 مليون شيكل بادعاء أنها مخصصة لمنظمات المقاومة الفلسطينية. وجاء ذلك في بيان صادر عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي اليوم، الخميس، لتلخيص عملياته العسكرية في العام المنتهي.

وشن جيش الاحتلال غارات في قطاع غزة، استهدفت 257 موقعا وتدمير نفقين هجومين، بحسب البيان. واستشهد خلالها 14 مقاتلا في حركة الجهاد الإسلامي.

وأطلِقت قذيفة صاروخية واحدة من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، بينما شن الجيش الإسرائيلي 4 غارات في الأراضي اللبنانية وأطلق باتجاهها 58 قذيفة مدفعية خلال العام الحالي، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ أكثر من 1000 طلعة جوية في الأجواء السورية واللبنانية وقطاع غزة، ونفذت البوارج الحربية الإسرائيلية أكثر من 30 عملية عسكرية، ونفذ أسطول الغواصات عشرات العمليات.

وفي موازاة هذا العدوان الإسرائيلي الواسع، جرى "تطوير التعاون (العسكري) مع دول عربية في الشرق الأوسط والخليج". وذكر البيان أنه "جرت 15 مناورة بمشاركة إسرائيلية مع الجيوش الشرق أوسطية والخليجية بالإضافة الى 53 زيارة ورحلة إلى الدول الشريكة في اتفاقيات أبراهام".

وزار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ولأول مرة، كلا من البحرين والمغرب.

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