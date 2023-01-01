السيسي يهنئ نتنياهو: "شددا على أهمية دفع السلام"

هاتف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وهنأه إثر تنصيب حكومته، بحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو.

وجاء في البيان أن السيسي ونتنياهو "عبرا عن رغبتهما بدفع العلاقات الثنائية بين مصر وإسرائيل في كافة المستويات، وبضمن ذلك التطورات في المناطق الدولية والإقليمية".

وتابع البيان أن نتنياهو والسيسي "شددا خلال المحادثة الهاتفية على أهمية دفع السلام والاستقرار والأمن لمصلحة الشعبين وشعوب الشرق الأوسط كلها".

وكان السيسي والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بين رؤساء الدول الوحيدين الذين لم يسارعوا إلى تهنئة نتنياهو بفوزه في الانتخابات، في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأجرى بوتين محادثة هاتفية مع نتنياهو، قبل أسبوعين، وعندما كان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، يزور واشنطن، بينما يأتي اتصال السيسي مع نتنياهو بعد تنصيبه رئيسا للحكومة، الذي جرى يوم الخميس الماضي.

وكان آخر لقاء بين السيسي ونتنياهو على هامش افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في العام 2018. وجاء في بيان صادر عن قصر الرئاسة المصرية في حينه، أنهما تباحثا في "سبل استئناف عملية السلام"، بين إسرائيل والفلسطينيين.

يذكر أن مصر، إلى جانب قطر، تؤدي دورا مركزيا بكل ما يتعلق بالتهدئة والاستقرار وإعادة الإعمار في قطاع غزة. كما أن إسرائيل تستعين بمصر في فترات التصعيد وحروبها العدوانية ضد قطاع غزة.

وذكر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو تحدث، أمس، مع رئيس الإمارات، محمد بن زايد، الذي بادر إلى الاتصال من أجل تهنئة نتنياهو بتشكيل حكومته.

وجاء في البيان أن بن زايد كرر دعوته لنتنياهو لزيارة رسمية إلى الإمارات، وأنهما اتفقا على أن تجري زيارة كهذه في أقرب وقت.