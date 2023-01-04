عرب ٤٨ يتجدد
  2. إسرائيليات
  3. أخبار

إسرائيل تحاول إلغاء اجتماع مجلس الأمن حول الأقصى

تاريخ النشر: 04/01/2023 - 12:50

إسرائيل تحاول إلغاء اجتماع مجلس الأمن حول الأقصى
بن غفير ومستوطنون أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى، أمس (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تحاول إسرائيل منع انعقاد مجلس الأمن الدولي لمناقشة تسلل وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى المسجد الأقصى، أمس الثلاثاء، حسبما تبين من برقية سرية أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، إلى 15 سفيرا إسرائيليا لدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وفق ما كشف موقع "واللا" الإلكتروني.

وبعثت رئيسة دائرة المنظمات الدولية في الخارجية الإسرائيلية، توعا فورمان، البرقية التي وُصفت بـ"العاجلة"، وأوعزت فيها بـ"التوجه بشكل ملح" إلى الجهات التي تخاطبها السفارات الإسرائيلية في تلك الدول، كي تعارض مناقشة مجلس الأمن لتسلل بن غفير إلى المسجد ومنع صدور قرار أو بيان عن رئاسة مجلس الأمن أو بيان للصحافة.

نتنياهو وحليفه بن غفير في الكنيست، الخميس الماضي (أ.ب.)

وطالبت البرقية الدبلوماسيين الإسرائيليين بالادعاء أن مجلس الأمن سيعقد مداولات مفتوحة حول الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، في 18 كانون الثاني/يناير الجاري، وأن بإمكان أي أحد أن يتحدث خلاله وأنه لا حاجة لعقد مداولات منفصلة أخرى.

وكتبت فورمان في البرقية أنه "يجب التشديد أن الفلسطينيين يحاولون مرة أخرى استخدام الأمم المتحدة من أجل مناكفة إسرائيل". وطالبت بأن يقول الدبلوماسيين الإسرائيليين للجهات التي يتحدثون معها إن مناقشة موضوع المسجد الأقصى أو صدور بيان عن مجلس الأمن "سيمنح دعما لحماس ومنظمات إرهابية تستخدم القدس من أجل تشجيع العنف".

وأضافت البرقية أن على السفراء الإسرائيليين أن يزعموا أن إسرائيل "ملتزمة بالوضع القائم" في المسجد الأقصى، وأن تسلل بن غفير إليه "لم يخرق الوضع القائم".

وتوقع "واللا" أن نقاشا في مجلس الأمن الدولي حول الموضوع الفلسطيني، بعد أسبوع واحد من تنصيب حكومة بنيامين نتنياهو، سيؤدي إلى زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل، وأن صدور قرار أو بيان عن مجلس الأمن سيفسر كانتصار سياسي للفلسطينيين.

وبادرت الصين والإمارات إلى عقد جلسة مجلس الأمن الدولي، بناء على طلب السلطة الفلسطينية، وطالبت الدولتان العضو في المجلس مندوب اليابان، الذي يرأس مجلس الأمن حاليا، بعقد اجتماع طارئ مفتوح للمجلس لمناقشة الأحداث في القدس المحتلة.

ويتوقع أن يعقد مجلس الأمن المداولات عند الساعة العاشرة من مساء غد، بتوقيت القدس.

ونددت دول في العالم بشدة بتسلل بن غفير إلى المسجد الأقصى، بعد مصادقة نتنياهو على ذلك. وبين الدول المنددة الولايات المتحدة والأردن والإمارات والسعودية وتركيا. كذلك جرى إلغاء زيارة مقررة الأسبوع المقبل لنتنياهو إلى الإمارات. وقالت مصادر في مكتب نتنياهو إن هذه الزيارة تأجلت وستجري في موعد لاحق من الشهر الجاري.

بودكاست عرب 48

#المسجد الأقصى
#مجلس الأمن الدولي
#الخارجية الإسرائيلية
#إيتمار بن غفير

حوارات

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حاخام من شاس: سموتريتش "حمار وغبي وأحمق"
حاخام من شاس: سموتريتش "حمار وغبي وأحمق"

2023-01-04

الحريديون يهاجمون بن غفير بعد تسلله للمسجد الأقصى
الحريديون يهاجمون بن غفير بعد تسلله للمسجد الأقصى

2023-01-04

إطلاق قذيفة من غزة والاحتلال يرفع مستوى تأهب قواته في القدس
إطلاق قذيفة من غزة والاحتلال يرفع مستوى تأهب قواته في القدس

2023-01-03

الأكثر قراءة

بعد مصادقة نتنياهو: بن غفير يتسلل لباحات الأقصى

بعد مصادقة نتنياهو: بن غفير يتسلل لباحات الأقصى

2023-01-03
الإمارات تدين بشدة تسلل بن غفير للأقصى وإلغاء زيارة نتنياهو لها

الإمارات تدين بشدة تسلل بن غفير للأقصى وإلغاء زيارة نتنياهو لها

2023-01-03
حالة الطقس: أجواء متقلبة ورياح شرقية

حالة الطقس: أجواء متقلبة ورياح شرقية

2023-01-03
الحبس 22 شهرا لأحد معتقلي هبة الكرامة رازي عودة من عكا

الحبس 22 شهرا لأحد معتقلي هبة الكرامة رازي عودة من عكا

2023-01-03
استشهاد فتى برصاص الاحتلال بمخيم الدهيشة

استشهاد فتى برصاص الاحتلال بمخيم الدهيشة

2023-01-03