ارتياح إسرائيلي من صناعة الألماس والإمارات من أهم شركائها

بلغ صافي واردات الألماس المصقول إلى إسرائيل قرابة 3.2 مليار دولار، في العام الماضي، بزيادة بنسبة 9% تقريبا قياسا بالعام 2021، وفق بيان صادر عن مديريّة الألماس والأحجار الكريمة والمجوهرات في وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

وصدّرت إسرائيل العام الماضي الألماس المصقول بمبلغ 3.85 مليار دولار، بزيادة تقارب 5.5% عن العام 2021.

وأضاف البيان أن إسرائيل استوردت الألماس الخام بمبلغ 1.82 مليار دولار، العام الماضي، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 10.5% تقريبا قياسا بالعام 2021، بينما صدرت الألماس الخام بحوالي 1.52 مليار دولار، العام الماضي، مسجلة تراجعا بنسبة 15% عن العام 2021.

وبحسب البيان، فإن "الإمارات كانت واحدة من أهم شركاء إسرائيل التجاريين في مجال الألماس بشكل عام والألماس الخام بشكل خاص، مع زيادة التجارة المشتركة هذا العام مقارنةً بعام 2021.".

وبلغت صادرات الألماس الخام من إسرائيل إلى الإمارات قرابة 234 مليون دولار، وهو ما يشكل حوالي 15.5٪ من صادرات إسرائيل العامة من الألماس الخام. وفي العام 2021، استوردت إسرائيل من الإمارات الألماس الخام بحوالي 188 مليون دولار من الإمارات، وشكل ذلك 10.4% تقريبا من إجمالي واردات إسرائيل من الألماس الخام.

وفي العام 2022، استوردت إسرائيل من الإمارات الألماس الخام بملغ 283 مليون دولار، أي 15.5% من إجمالي واردات إسرائيل من الألماس الخام. وبلغ استيراد الألماس الخام من الإمارات حوالي 244 مليون دولار، عام 2021، أي ما يعادل 11.8٪ من إجمالي الألماس الخام المستورد لإسرائيل في هذا العام.

وأشارت مديرية الألماس الإسرائيلية إلى أن العام الماضي كان "مليئًا بالتحديات لصناعة الألماس العالمية بشكل عام وصناعة الألماس الإسرائيلية بشكل خاص. فقد بدأ بالحرب على أوكرانيا والعقوبات المفروضة على الألماس الخام الروسي، الذي يشكل حوالي ثلث سوق الألماس الخام في العالم، واستمر مع علامات الركود العالمي والتضخم العالمي".

وأضاف البيان أن "هناك بعض الارتياح من أن صناعة الألماس لم تعد إلى الانخفاضات المتتالية التي ميزتها في العقد الماضي. وبعد النمو المذهل في عام 2021، سجلت صناعة الألماس الإسرائيلية، في البلاد هذا العام اتجاهًا مختلطًا، مع انخفاض في التجارة الدولية في الألماس الخام، وهو اتجاه عالمي بسبب العقوبات المفروضة على الألماس الخام الروسي، ومن ناحية أخرى، نمو التجارة الدولية في الألماس المصقول".