أميركا تفرض قيودا على طيارين إسرائيليين بقيادة طائرات "إف-35"

منعت وزارة الدفاع الأميركية طيارين في سلاح الجو الإسرائيلي يحملون جوازات سفر أجنبية، إضافة إلى جواز السفر الإسرائيلي، من قيادة طائرات مقاتلة من طراز "إف-35"، وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار الأميركي نابع من اعتبارات تتعلق بأمن المعلومات وحماية مصالح أميركية.

ووافق سلاح الجو الإسرائيلي على الشرط الأميركي وامتنع عن ضم طيارين يحملون جوازات سفر أجنبية إلى الطواقم التي تقود طائرات "إف-35".

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه القيود تتسع في أعقاب تزايد عدد الإسرائيليين الذين حصلوا مؤخرا على جوازات سفر أوروبية.

واشترت إسرائيل من الولايات المتحدة 50 طائرة "إف-35"، ومن الجائز أن تشتري 25 طائرة أخرى من هذا الطراز في المستقبل، وبحيث يكون بحوزتها ثلاثة أسراب من هذا الطراز خلال العشر سنوات المقبلة.

وفي هذه الأثناء، عبّرت الإدارة الأميركية أمام جهاز الأمن والجيش الإسرائيليين عن قلقها وتحفظها من شراء الجيش الإسرائيلي مركبات عسكرية من صنع الصين لاستخدام ضباطه.

وعبرت الإدارة الأميركية عن تخوفها من الاحتفاظ بمعلومات حساسة تتسرب من أجهزة الهواتف النقالة للضباط الإسرائيليين في "السحابة" الإلكترونية الصينية، بشكل يخدم الاستخبارات الصينية.

وذكرت الصحيفة أن الجانبين الأميركي والإسرائيلي توصلا إلى تسوية تقضي بتحويل المعلومات في هذا النظام إلى سحابة إلكترونية إسرائيلية محمية.