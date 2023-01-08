سلاح الجو الإسرائيلي بصدد شراء طائرات مقاتلة جديدة

طلبت وزارة الأمن الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، من وزارة الدفاع الأميركية الحصول على معلومات حول طائرات مقاتلة من طراز " F-I15" الحديثة، وذلك في إطار خطة سلاح الجو الإسرائيلي لشراء وصيانة طائرات مقاتلة وطائرات شحن، والتخلي عن طائرات مقاتلة ومروحيات قديمة، وفق ما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الأحد.

ويعتزم سلاح الجو الإسرائيلي إدخال تحسينات ووسائل قتالية ورادار ووسائل قتالية إلكترونية وتوسيع مدى تحليق هذه الطائرات، بمنظومات إسرائيلية الصنع، لهدف منح هذه الطائرات تفوقا على طائرات أخرى من الطراز نفسه. ويفترض أن تستخدم هذه الطائرات في هجوم إسرائيلي في إيران، بحسب "واللا".

وسيتخذ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المقبل، هيرتسي هليفي، الذي تبدأ ولايته الأسبوع المقبل، القرار النهائي بشأن شراء هذه الطائرات، وسيتحدد عدد الطائرات التي سيتم شراؤها وفقا لميزانية المشتريات العسكرية الجديدة وفي إطار الخطة المتعددة السنوات التي يضعها رئيس هيئة الأركان العامة في بداية ولايته.

طائرة إسرائيلية من طراز CH53K لتزويد الوقود في الجو (أرشيفية - Getty Images)

كذلك سيتقرر في هذا السياق عدد الطائرات القديمة لدى سلاح الجو الإسرائيلي التي سيتم تحسينها، بعد أن خضعت لعملية كهذه في العام 2016 من أجل تمديد فترة أهليتها العسكرية.

وأضاف "واللا" أن سلاح الجو أخذ يسرّع إقامة بنية تحتية لصيانة طائرات مقاتلة من طراز F-35، في قاعدتي "نيفاطيم" و"تل نوف" الجويتين، بهدف تحسين جهوزية هذه الطائرات لعمليات عسكرية.

وتابع أنه ستبدأ إسرائيل بالحصول على مروحيات شحن أولى من طراز CH53K، في العام 2026. وستحصل إسرائيل على أربع مروحيات. ويشارك طيارون إسرائيليون في تجارب على المروحيات الأربع، والتي تجري في الولايات المتحدة. وستتم إطالة مدى تحليقها وزيادة سرعتها وقدرتها على شحن حمولة أكبر.

وسيتخلى سلاح الجو الإسرائيلي بدءا من هذا العام، وبشكل تدريجي، عن طائرات مقاتلة من طراز F16 التي كان قد تلقاها قبل أكثر من 35 عاما. وستحل مكانها طائرات من طراز F-35.

ويجد بحوز إسرائيل حاليا 36 طائرة من طراز F-35، من أصل 50 طائرة من هذا الطراز اشترتها إسرائيل.

وذكر "واللا" أن إسرائيل ستحصل على الطائرة الأولى من KC-46 لتزويد الوقود في الجو في العام 2028.