"قمة النقب": الولايات المتحدة ستدعو دولة أفريقية ليست مطبّعة

تجتمع لجنة التوجيه لاجتماع وزراء خارجية إسرائيل والدول المطبعة معها والولايات المتحدة في أبو ظبي، ابتداء من اليوم الأحد وحتى بعد غد الثلاثاء، وذلك من أجل الإعداد لاجتماع الوزراء، الذي تصفه إسرائيل بـ"قمة النقب"، وسيعقد في المغرب، في آذار/مارس المقبل.

وسيشارك في اجتماع الوزراء كل من وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، ووزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزراء خارجية المغرب والإمارات والبحرين ومصر.

ويرأس وفد إسرائيل في اللجنة التوجيهية مدير عام وزارة الخارجية، ألون أوشفيز.

وحسب موقع "واينت" الإلكتروني، فإن الولايات المتحدة تدرس إمكانية دعوة دولة أفريقية مسلمة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلى اجتماع وزراء الخارجية في المغرب.

وعُقد الاجتماع الأول لوزراء الخارجية في كيبوتس (القرية التعاونية) سْديه بوكير في النقب، وكان هذا الاجتماع الأول من نوعه لوزراء خارجية عرب والولايات المتحدة وإسرائيل، بهدف تعزيز التعاون بين إسرائيل وهذه الدول العربية.

واجتماع اللجنة التوجيهية في أبو ظبي هو الثالث من نوعه، وعقد في الماضي في البحرين وآخر عبر تطبيق "زوم".

وشكل اجتماع وزراء الخارجية ست مجموعات عمل في مجالات الصحة، الأمن الإقليمي، التعليم والتسامح، أمن الغذاء والماء، السياحة والطاقة.

ويتوقع أن تجتمع هذه المجموعات لأول مرة في أبو ظبي، وأن يتم خلال ذلك طرح مشاريع مشتركة تدفعها الدول المشاركة في هذا الاجتماع.

ويشارك في مجموعات العمل مندوبون إسرائيليون من وزارات الأمن والاستخبارات والزراعة والسياحة والطاقة والتربية والتعليم والاقتصاد، وكذلك عن سلطة المياه ومجلس الأمن القومي.