مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 جراء انفجار قنبلة بالأغوار

قتل جندي إسرائيلي وأصيب 4 بجروح متفاوتة، وذلك جراء انفجار قنبلة يدوية في قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال في غور الأردن في ساعات متأخرة من الليل، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد.

وأعلن جيش الاحتلال رسميا صباح اليوم مقتل أحد جنوده الليلة الماضية في غور الأردن، وقال جنديا قتل وأصيب 4 آخرين، بينهم إصابة خطيرة جراء انفجار قنبلة في قاعدة التدريبات العسكرية التابعة للواء "كفير" في غور الأردن.

وأوضح الناطق باسم جيش الاحتلال أن الجيش بدأ التحقيق في ملابسات الحادث، مشيرا إلى أنه في نهاية التحقيق سترفع النتائج إلى النيابة العسكرية للنظر فيها.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن الانفجار وقع في غرفة مبيت للجنود في قاعدة عسكرية بالأغوار، حيث تواجد داخل الغرفة 7 جنود.

وأوضحت وسائل الإعلام أن القنبلة كانت داخل حقيبة أحد الجنود وتواجدت بالقرب من سريره، حيث انفجرت وتسبب بمقتله بعد لحظات من انفجارها، فيما وصفت إصابة أحد الجنود بالخطيرة، والإصابات الأخرى وصفت بين الطفيفة والمتوسطة.

وخلال العام 2022، قتل 44 جنديا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 3 سقطوا في مواجهات مع مقاومين فلسطينيين في الضفة الغربية، و14 ماتوا منتحرين، بحسب المعطيات التي أوردتها عن شعبة القوى العاملة التابعة للجيش الإسرائيلي.

وأظهرت المعطيات ارتفاعا بعدد قتلى الجيش الإسرائيلي خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2021، إذ أن المعطيات الرسمية الإسرائيلية تشير إلى مقتل 31 جنديا إسرائيليا خلال العام 2021، و28 في عام 2020.