عرب ٤٨ يتجدد
  2. إسرائيليات
  3. أخبار

المعارضة الإسرائيلية تطالب رئيس الهستدروت بالانضمام للاحتجاجات ضد الحكومة

تاريخ النشر: 17/01/2023 - 15:21

المعارضة الإسرائيلية تطالب رئيس الهستدروت بالانضمام للاحتجاجات ضد الحكومة
مظاهرة في جامعة تل أبيب ضد حكومة نتنياهو، أمس (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يطالب سياسيون من المعارضة الإسرائيلية رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال (الهستدروت)، أرنون بار دافيد، بالانضمام إلى الاحتجاجات ضد خطة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لإضعاف جهاز القضاء والتي يقودها وزير القضاء، ياريف ليفين، وتوصف بأنها "إصلاحات".

واستضاف رئيس المعارضة، يائير لبيد، بار دافيد في بيته، أول من أمس، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء، واستفسر إذا كان بإمكان الهستدروت الانضمام إلى الاحتجاجات ضد الحكومة من خلال إضراب في مرافق عامة وخاصة.

وتبين أن بار دافيد يرفض سماع مقترحات حول إضراب ونزاعات عمل تتعلق بأمور لا يعتبرها مهمة لمجال الهستدروت وهو حماية العاملين المنظمين في نقابات. وسبب آخر يجعل بار دافيد غير مهتم بالانضمام إلى الاحتجاجات ضد الحكومة هو أن قسما من أعضاء الهستدروت هم من ناخبي أحزاب اليمين التي تشكل الحكومة ولن يرغبوا بالانضمام إلى إضراب ضدها.

وينصب اهتمام الهستدروت في هذه الأثناء، بعد تشكيل حكومة نتنياهو، على التوصل إلى اتفاق أجور جديد في القطاع العام، بعد تجميدها خلال فترة جائحة كورونا. ويطالب الهستدروت برفع الأجور بنسبة 10% على الأقل كتعويض على تجميدها وعلى ارتفاع التضخم المالي بمسبة 5.3% في العام الماضي.


أرنون بار دافيد (الهستدروت)

ويلتقي بار دافيد مع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، اليوم، لبحث رفع الأجور. ويسود توتر في العلاقات بين بينهما إثر تصريحات بار دافيد ضد تعيين سموتريتش وزيرا للمالية على خلفية رؤيته الاقتصادية المتطابقة لرؤية منظمة اليمين "كوهيليت" التي تشجع كبح النقابات.

وينص الاتفاق الائتلافي على "تنفيذ إصلاحات في توازن القوى في العمل المنظم"، لكن من دون الدخول في تفاصيل ذلك، خلافا لخطة إضعاف جهاز القضاء، والذي تعتبره الحكومة أولوية عليا.

ولفتت الصحيفة إلى أن توجه سياسيين في المعارضة إلى بار دافيد يعكس محاولة تجنيد جهة لديها قوة ضد "الإصلاحات" القضائية وممارسة ضغوط على الحكومة، خلافا لمحاولات الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بالتوسط بين الحكومة والمعارضة من دون أن تكون لديه صلاحيات، وبسبب كون المعارضة أقلية في الكنيست، فيما الاحتجاج المركزي يجري من خلال المظاهرات الأسبوعية.

وأضافت الصحيفة أن السياسيين من المعارضة الذين تحدثوا مع بار دافيد، أبلغوه بأن خطة إضعاف جهاز القضاء هي جزء من خطة أوسع، تشمل إضعاف وسائل الإعلام العامة والتجارية، وإضعاف المستشارين القانونيين في الوزارات، وكذلك إضعاف النقابات.

ووفقا للسياسيين من المعارضة، فإن بار دافيد قد يصل إلى وضع بعد إضعاف جهاز القضاء والنقابات المنظمة في إطار الهستدروت، فيما تكون الحكومة قد قضت على حراس العتبة ولن يكون هناك أحد بإمكانه الدفاع عنه وعن الهستدروت. وأفادت الصحيفة بأن بار دافيد لم يقتنع بذلك حتى الآن.

بودكاست عرب 48

#حكومة نتنياهو
#خطة إضعاف جهاز القضاء
#الهستدروت
#احتجاجات
#منظمة "كوهيليت"
#وسائل الإعلام
#النقابات

حوارات

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وفد سيناتورات أميركي يقاطع سموتريتش وبن غفير خلال زيارته لإسرائيل
وفد سيناتورات أميركي يقاطع سموتريتش وبن غفير خلال زيارته لإسرائيل

2023-01-17

غالانت لقائد "سنتكوم": إيران تهديد عالمي وينبغي العمل ضدها بأبعاد مختلفة"
غالانت لقائد "سنتكوم": إيران تهديد عالمي وينبغي العمل ضدها بأبعاد مختلفة"

2023-01-17

هرتسوغ التقى نتنياهو وحيوت وسيجتمع بلبيد لمنع "أزمة دستورية"
هرتسوغ التقى نتنياهو وحيوت وسيجتمع بلبيد لمنع "أزمة دستورية"

2023-01-17

الأكثر قراءة

إسرائيل عن فيديو القسام: خدعة تؤخر فرص التوصل إلى صفقة

إسرائيل عن فيديو القسام: خدعة تؤخر فرص التوصل إلى صفقة

2023-01-16
بمشاركة شركتين إسرائيلية ومالطية: مخطط بناء للبطريركية الأرثوذكسية في القدس

بمشاركة شركتين إسرائيلية ومالطية: مخطط بناء للبطريركية الأرثوذكسية في القدس

2023-01-16
كتائب القسام تعرض رسالة مصورة لإسرائيلي محتجز لديها

كتائب القسام تعرض رسالة مصورة لإسرائيلي محتجز لديها

2023-01-16
كوخافي يرحّل قضايا عسكرية إلى هليفي:

كوخافي يرحّل قضايا عسكرية إلى هليفي: "العهد الذهبي الأمني" انتهى؟

2023-01-16
حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

2023-01-16