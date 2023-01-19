نتانيا: اعتقال فلسطينيين بادعاء الاشتباه بأنهما خططا لعملية

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الخميس، فلسطينيين اثنين في سوق في مدينة نتانيا بادعاء الاشتباه بأنهما خططا لتنفيذ عملية.

وبحسب الشرطة، فإن قوات شرطة وأمن خاصة نفذت عمليات بحث عن فلسطينيين اثنين من منطقة طولكرم في الضفة الغربية، بادعاء الاشتباه أنهما ضالعان في محاولة تنفيذ مخالفات أمنية.

وأغلقت الشرطة شوارع، قبل أن تعتقلهما في ورشة غسيل سيارات في سوق في نتانيا، وتم نقلهما إلى التحقيق.

وأضافت الشرطة أنه الفلسطينيين دخلا إلى إسرائيل بدون تصريح، وأنهما نزلا من سيارة نقل ركاب قادمة من طولكرم. "وإثر الاشتباه بأنهما يعتزمان تنفيذ عملية، بدأت عمليات بحث واسعة وإغلاق شوارع إلى حين رصدهما مفتش تابع للبلدية. وعثر بحوزة أحدهما على سكين" بحسب الشرطة الإسرائيلية.