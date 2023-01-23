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السفير الإسرائيلي لدى كندا يستقيل احتجاجا على حكومة نتنياهو

تاريخ النشر: 23/01/2023 - 14:08

السفير الإسرائيلي لدى كندا يستقيل احتجاجا على حكومة نتنياهو
مظاهرات منصارة للشعب الفلسطيني في كندا (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أعلن السفير الإسرائيلي لدى كندا، رونين هوفمان، اليوم الإثنين، استقالته من منصبه، وذلك احتجاجا على الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، وهو السفير الثاني الذي يستقيل على ذات الخلفية، حيث أعلنت مؤخرا السفيرة الإسرائيلية لدى فرنسا استقالتها من منصبها.

وكتب السفير هوفمان الذي عينه وزير الخارجية ورئيس الوزراء السابق يائير لبيد، لهذا المنصب في تغريدة على "تويتر" "مع الانتقال إلى الحكومة الجديدة، والسياسة مختلفة في إسرائيل، لتزمني نزاهتي الشخصية والمهنية على طلب تقصير فترة ولايتها والتنحي عن منصبي، والعودة إلى إسرائيل هذا الصيف".

وأشار هوفمان إلى أنه سيبقى في منصبه، حتى يتم تعيين بديل في وقت لاحق من العام الجاري.

وأتى إعلان هوفمان هذا الذي يمهد إلى استقالته، بعد استقالة سفيرة تل أبيب لدى باريس، ياعيل جيرمان، التي أعلنت يوم 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن استقالتها من منصبها، حيث كانت جيرمان، أول من أقدم على هكذا خطوة الاستقالة من السلك الدبلوماسي، في اليوم الذي أدت فيه حكومة بنيامين نتنياهو اليمين القانونية.

ولفتت جيرمان حينها إلى أنها "غير قادرة على الكذب على نفسها، والاستمرار في تمثيل سياسات مختلفة تمامًا عما تؤمن به".

وشكل زعيم الليكود نتنياهو الحكومة الإسرائيلية الجديدة، عبر ائتلاف مع عدة أحزاب اليمين والأحزاب الحريدية التي دعمت فوزه بانتخابات الكنيست التي جرت في الأول تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأعلن الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو، الذي يضم الأحزاب الحريدية "شاس" و"يهدوت هتوارة" وتحالف "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت"، أنه سيواصل توسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وشرعنة البؤر الاستيطانية وفرض المزيد من التضييقات على الفلسطينيين.

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