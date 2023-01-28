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مواجهات بأحياء القدس بين الشبان والاحتلال.. واقتحام منزل الشهيد علقم واعتقالات

تاريخ النشر: 28/01/2023 - 07:47

مواجهات بأحياء القدس بين الشبان والاحتلال.. واقتحام منزل الشهيد علقم واعتقالات
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الطور شرقي مدينة القدس المحتلة، فجر اليوم السبت، منزل منفذ عملية القدس، الشهيد خيري علقم.

واعتقلت قوات شرطة الاحتلال من داخل البيت 15 شابا فلسطينيا، كانوا في منزل الشهيد خيري علقم.

وأظهر مقطع فيديو وهم موصولون واحد بالآخر بالسلاسل الحديدية أثناء عملية اعتقالهم.

واندلعت مواجهات بين المقدسيين وشرطة الاحتلال في نقاط عديدة من أطراف مدينة القدس؛ سلوان وسلواد وبيت حنينا والطور والعيسوية وشعفاط.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى من المواجهات التي وجّه فيها الشبان الألعاب النارية والمفرقعات نحو عناصر شرطة الاحتلال.

ودارت في سلوان مواجهات أعنف بين المقدسيين والاحتلال، حيث أطلقوا الشبان المفرقعات النارية بكثافة على شرطة الاحتلال، وبالمقابل ردت الأخيرة بإطلاق وابل مكثف من قنابل الغاز المسيل للدموع على البيوت.

وقُتل 7 أشخاص، وأصيب عدد آخر في عملية إطلاق نار وقعت في مستوطنة "نافيه يعكوف" قرب بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة فيما استشهد المنفذ برصاص الشرطة، مساء أمس الجمعة.

وعُلم أن الشهيد هو الشاب خيري علقم (21 عاما) من سكان الطور شرقي القدس؛ ورجحت الشرطة الإسرائيلية أنه نفذ العملية لوحده وقالت إنه دون سوابق أمنية، فيما استدعت والديه للتحقيق.

وأفيد بأن جد الشهيد، خيري علقم، الذي أطلق عليه اسمه استشهد طعنا على يد مستوطنين في القدس عام 1998، فيما لم يتم القبض على قاتليه آنذاك.

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#القدس
#الطور
#شعفاط
#خيري علقم
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