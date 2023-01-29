الحكم على عرفات الرفايعة بالسجن المؤبد و20 عاما

فرضت المحكمة المركزية في القدس اليوم، الأحد، السجن المؤبد و20 سنة سجن على عرفات الرفايعة (33 عاما)، من مدينة الخليل، بعد إدانته بقتل واغتصاب الإسرائيلية أور أنسباخر، في غابات القدس في العام 2019.

كذلك فرضت المحكمة على الرفايعة غرامات بمبلغ 250 ألف شيكل لوالدة أنسباخر و75 ألف شيكل لكل واحد من أشقائها الأربعة.

وأدانت المحكمة الرفايعة، الشهر الماضي، "بارتكاب قتل بعمل إرهابي، اغتصاب والدخول إلى إسرائيل بصورة غير قانونية" بعد اعترافه بالتهم المنسوبة له. ورفضت المحكمة أقوال محاميه بأنه ليس مؤهلا للمحاكمة. وقررت المحكمة قبل إدانة الرفايعة بأنه قتل أنسباخر بدوافع قومية، في شباط/فبراير 2019.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ردت، في نيسان/أبريل 2019، الاستئناف الذي قدمته عائلة الرفايعة من الخليل ضد الأمر الصادر عن جيش الاحتلال والقاضي بهدم منزلها.

وكان الرفايعة قد اعتقل في آذار/مارس 2017، بعد ضبط سكين بحوزته عندما كان يريد الدخول إلى المسجد الأقصى. وقبع في سجن "عوفير" لمدة ثلاثة أشهر، عام 2009، إثر اعتقاله في منطقة الحرم الإبراهيمي في الخليل والعثور بحوزته على سكين