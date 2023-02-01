نتنياهو إلى فرنسا الخميس

يبدأ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الخميس، زيارة رسمية إلى فرنسا يلتقي خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه، في العاصمة باريس.

وهذه الزيارة الخارجية الثانية لنتنياهو منذ تشكيل حكومته الجديدة نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد أولى أجراها الأسبوع الأخير من كانون الثاني/ يناير الماضي إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث التقى الملك عبد الله الثاني.

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، في بيان، إن "نتنياهو يغادر بعد ظهر غد، الخميس، في زيارة دبلوماسية إلى باريس، حيث سيلتقي بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه".

وأضاف أنه "سيناقش الزعيمان القضايا الدبلوماسية المطروحة على جدول الأعمال، خاصة الجهد الدولي لوقف البرنامج النووي الإيراني وسبل تعزيز وتوسيع اتفاقيات أبراهام".

وتابع البيان أنه "تربط الزعيمان علاقات طيبة وودية، وقد التقيا آخر مرة في القدس في كانون الثاني/ يناير 2020".

ولفت مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، إلى أن نتنياهو "سيلتقي أيضا مع رجال أعمال فرنسيين بارزين في مجال المالية ومع قادة الجالية اليهودية".

ولم يحدد البيان عدد أيام الزيارة ولكن هيئة البث الإسرائيلي العام ("كان 11") قالت إن نتنياهو سيعود إلى إسرائيل مساء السبت، علما بأنه سيجتمع مع ماكرون الخميس.

والأحد الماضي، دعا ماكرون الإسرائيليين والفلسطينيين إلى "عدم تأجيج دوامة العنف". وخلال محادثات هاتفية أجراها مع نتنياهو "ذكّر" خلالاها بـ"ضرورة أن يتجنب الجميع اتخاذ تدابير من شأنها تأجيج دوامة العنف"، وفق بيان للرئاسة الفرنسية.

وأشار موقع "واينت" إلى أن السفيرة الإسرائيلية في باريس، ياعيل جيرمان، التي أعلنت عن استقالتها مؤخرا والمعينة من قبل رئيس الحكومة السابق، يائير لبيد، ستستقبل نتنياهو عند وصوله إلى مطار باريس.

وكانت جيرمان قد قالت في كتاب استقالتها إنه "تم تعييني كسفيرة لإسرائيل في فرنسا من قبل رئيس الحكومة المنتهية ولايته، يائير لبيد، وكنت فخورة وسعيدة بتمثيل الدولة"، وأضافت "للأسف، الحكومة التي شكلتها وترأسها تضم ​​ممثلين عن أحزاب يتجلى تطرفها في خطوطها الأساسية، في سياساتها وفي تصريحاتها".

وتابعت "كل هذا، برأيي، يهدد شخصية دولة إسرائيل وقيمها، كما عبرت عنها وثيقة الاستقلال، التي نشأنا وترعرعنا عليها والتي هي بمثابة بطاقة هوية ومنارة لنا"، وأضافت "في ظل هذه الظروف، لن أكون قادرة على الاستمرار في تمثيل سياسة مختلفة تمامًا عن كل ما أؤمن به، وبالتالي أجد أنه من المناسب تقديم استقالتي وإنهاء منصبي كسفيرة لإسرائيل في فرنسا".