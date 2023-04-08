الشرطة الإسرائيلية توصي بعدم السماح للمستوطنين اقتحام الأقصى

أتت هذه التوصية للشرطة ، في وقت تواصل "منظمات الهيكل" المزعوم، تحضريتها لتنفيذ اقتحامات جماعية واسعة صباح الأحد، بمناسبة عيد "الفصح اليهودي"، وهي الاقتحامات والاستفزازات التي تسببت بتصاعد التوتر الأمني.

أوصت الشرطة الإسرائيلية بعدم دخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى خلال العشر الأواخر من رمضان، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء السبت.

وأتت هذه التوصية، في وقت تواصل "منظمات الهيكل" المزعوم، تحضريتها لتنفيذ اقتحامات جماعية واسعة صباح الأحد، بمناسبة عيد "الفصح اليهودي"، وهي الاقتحامات والاستفزازات التي تسببت بتصاعد التوتر الأمني.

ومن المتوقع أن يقتحم مئات المستوطنين صباح الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، لكن شرطة الاحتلال توصي بمنع هذه الاقتحامات خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، وهو الموقف الذي تعتمده الشرطة في السنوات السابقة، وفقا لصحيفة يديعوت.

وقدمت هذه التوصية خلال مناقشات لقادة ورؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بمشاركة وزير الأمن يوآف غالانت، حيث استعرض المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، التوصية التي مفادها أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، مع بدء العشر الأواخر من رمضان، يجب عدم السماح لليهود بالصعود إلى جبل الهيكل (اقتحام المسجد الأقصى)، وذلك خشية من التصعيد و"خوفا من الخلافات والاحتكاكات مع المصلين المسلمين"، بحسب وصف شبتاي.

وتأتي هذه التوصية للشرطة، خلافا لموقف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الذي يعارض "إغلاق الحرم القدسي في وجه اليهود"، قائلا إن "الإغلاق سيهدد مصلين حائط المبكى (ساحة البراق) في اليوم السابع من عيد الفصح وسيكون استسلاما للإرهاب"، على حد تعبيره.

وأضاف إنني "أقدر الجهات التي قدمت توصياتها، ولكن حسب رأي، فإن موقفهم من إغلاق الحرم القدسي في السابع من عيد الفصح سيعرض للخطر المصلين اليهود في حائط المبكى، بالإضافة إلى كونه مكافأة للتهديدات الإرهابية. فمغادرة الشرطة للحرم القدسي أمر خطير للغاية".