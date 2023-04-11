الجبهة تعلن خوض انتخابات البلدية في أم الفحم

أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، مساء اليوم، الثلاثاء، عزمها خوض الانتخابات المحلية المقبلة في مدينة أم الفحم، المقرر إجراؤها في 31 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، مساء اليوم، الثلاثاء، عزمها خوض الانتخابات المحلية المقبلة في مدينة أم الفحم، المقرر إجراؤها في 31 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

جاء ذلك في بيان صدر عن الجبهة، قالت فيه إنها "ترى بتمثيل أهالينا في المجلس البلدي أمانة غالية، ومسؤولية كبيرة، نسعى بعملنا إلى رفع شأن المدينة، عمرانيًا واقتصاديًا ووطنيًا. ونربط في عملنا بين القضايا اليومية الخدماتية وبين القضايا الوطنية والقومية".

وأضاف البيان طاكتسبنا طوال السنوات تجربة طيبة وغنية في العمل البلدي، كما أننا نبادر على مدار السنة إلى نشاطات وطنية واجتماعية وخدماتية ونشاطات شبابية". وتابع "اعتمادًا على ثقتكم الغالية، فاننا نعلن لأهالينا الكرام عن خوضنا الانتخابات البلدية القادمة".

وقالت الجبهة إنها ستسعى إلى "تشكيل أوسع وحدة بين أهالي أم الفحم من أجل تقوية التمثيل البلدي نحو قائمة وحدوية واسعة من أجل مواجهة الظروف التي تعيشها بلدتنا والقضايا التي تقلقنا عامة، خاصة قضايا العنف والجريمة، والأوضاع المعيشية، والبنية التحتية، وأزمة السكن، وكذلك مواجهة السياسات العنصرية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي تميز ضد بلداتنا العربية وتحرمها من حقوقها".

وأشارت الجبهة إلى أنها تنظر "بعين الخطورة إلى صعود الفاشية إلى الحكم في إسرائيل، وما تحمله من مشاريع عنصرية واحتلالية، وخاصة الحديث عن إقامة بما يسمى ‘الحرس القومي‘... ومشاريع القوانين لملاحقة منتخبي الجمهور بسبب مواقفهم الوطنية ضد جرائم هذه الحكومة، ومخططات تقليص الهامش الديمقراطي، وتعميق سياسة كم الأفواه، والتهديدات بقطع الميزانيات عن بلداتنا التي هي أصلا حق لنا".