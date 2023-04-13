انقلاب حافلة في كوريا الجنوبية: مصرع إسرائيلية وإصابة 31 بينهم حالات حرجة

انقلاب حافلة سياح إسرائيليين في كوريا الجنوبية، الأمر الذي أسفر عن مقتل إسرائيلية وإصابة اثنين بحالة حرجة وخمسة بحالة خطيرة و24 بحالة طفيفة.

من مكان الحادث، (تصوير: طواقم الإطفاء في كوريا)

لقيت مواطنة إسرائيلية مصرعها، وأصيب 31 آخرون بجراح متفاوتة الخطورة، في حادث انقلاب حافلة سياح في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس.

وأسفر انقلاب الحافلة التي أقلت 33 مسافرا إسرائيليا، عن إصابة شخصين بحالة حرجة وخمسة أشخاص بحالة خطيرة، و24 شخصا بحالة طفيفة.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن الحادث وقع في شمال منطقة تشونغ تشانغ، خلال طريق الحافلة إلى الفندق الذي كان يقيم فيه الإسرائيليون، خلال زيارة إلى كوريا الجنوبية في إطار رحلة سياحية منظمة.

وجرى نقل المصابين في أربع مستشفيات مختلفة في منطقة الحادث.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها تتابع عبر سفارتها وقنصلياتها في كوريا الجنوبية مسألة الحادث.

وأفادت بأن السفير الإسرائيلي قام بزيارة جميع ضحايا الحادث الإسرائيليين.

فيما أرسلت تأمين طبي إسرائيلية فريقًا طبيًا للعناية المركزة، وفتحت غرفة طوارئ لمتابعة أوضاع مستخدميها وعائلاتهم الذين يحتاجون إلى الدعم والمساعدة.