تقرير: نتنياهو أبعد نجله يائير لأميركا بسبب مواقفه المتطرفة

نتنياهو وزوجته طالبا نجلهما بالتوقف عن نشاطه وأقواله من خلال منشورات وتغريدات في الشبكات الاجتماعية، وخاصة بعد الترويج أن إدارة بايدن تمول الاحتجاجات بالتعاون مع إيران. ووصف مقربون التوتر بالعائلة بـ"الانفجار"

طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وزوجته نجلهما، يائير، بالتوقف عن نشاطه وأقواله من خلال منشورات وتغريدات في الشبكات الاجتماعية. وأدى ذلك إلى توتر داخل العائلة، وصفه مقربون منها بـ"انفجار"، وفق ما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الخميس.

ويعتبر يائير نتنياهو أحد مغردي اليمين الرائدين في تويتر، وينشط في شبكات اجتماعية أخرى. غير أنه منذ أن أعلن والده عن تعليق تشريعات خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، جمّد الابن نشاطه في الانترنت، الأمر الذي بدا أنه "غريب".

ونقل "واللا" عن ثلاثة مصادر "موثوقة"، أن توقف يائير عن هذا النشاط جاء بعدما أبلغه والداه بأنه "يسبب ضررا" سياسيا وطالباه بأن "يهدأ" ويتوقف عن التغريدات، وأن هذا الطلب أثار "مواجهة عائلية شديدة"، وصفها مقربون بأنه بمثابة "انفجار".

وشوهد يائير في مطار بن غوريون من أجل السفر إلى الولايات المتحدة، بداية الأسبوع الحالي. ووفقا لـ"واللا" فإنه يتوقع أن يبقى هناك عدة أشهر.

وتفيد وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن يائير نتنياهو هو أحد الناشطين الأقوياء والمؤثرين في الترويج لسياسة والده وحزب الليكود، إلا أن مواقفه وأقواله المتطرفة أججت الاحتجاجات ضد الحكومة وسببت حرجا وضررا سياسيا لوالده.

ففي إحدى التغريدات التي نشرها، روّج لنظرية مؤامرة جاء فيها أن وزارة الخارجية الأميركية "تشجع وتمول" الاحتجاجات الواسعة في إسرائيل بالتعاون مع إيران، ما أثار غضبا في الإدارة الأميركية التي نددت بالتغريدة.

وقال مصدران مقربان من عائلة نتنياهو لـ"واللا" إنه في أعقاب تغريدة نشرها يائير، في 28 آذار/مارس الفائت، وغداة إعلان نتنياهو عن تعليق التشريعات القضائية، وبعد يومين من التنديد الأميركي، طالبه والداه بأن "عليه التوقف عن التغريد"، كما طالباه لاحقا بالتوقف عن نشر أي مضامين في الشبكات الاجتماعية الأخرى، وأن ذلك أثار غضبا كبيرا ومعارضة من جانب يائير.

ونفى نتنياهو بشدة أنه تدخل أو حاول التأثير على قرارات نجله. وقال خلال مؤتمر صحافي، الأسبوع الحالي، إنه "هذا سخيف، فابني هو شخص مستقل ولديه آراء خاصة به. وابني لا يؤثر بتاتا على القرارات" التي تتخذها حكومته.

غير أن "واللا" أشار إلى أن شهادات كثيرة لمقربين ومصادر في حزب الليكود تفيد بأن يائير ضالع جدا في سياسة والده وأدائه الحزبي والإعلامي. وقال مقربون إن يائير عارض بشدة قرار والده بتعليق تشريعات الخطة القضائية، وكان أحد المؤثرين على والده من أجل الإعلان عن إقالة وزير الأمن، يوآف غالانت، والتي تراجع عنها نتنياهو الأسبوع الحالي.

وفي محاولة لنفيها أنباء عن إبعاد يائير إلى الولايات المتحدة، قالت عائلة نتنياهو في بيان إن "هذه الأنباء كلها هي كذبة واحدة كبيرة وشريرة. وتم التخطيط لسفر يائير منذ وقت طويل".