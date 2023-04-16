اشتباه بهجوم سيبراني: خلل يعطل نظام رقابة الحدود بمطار اللد

بسبب الخلل لم يتمكن المسافرون المغادرون والقادمون من ختم جوازات السفر. وأمس، أفاد سكان في تل أبيب يوجد بمنازلهم نظام "بيت ذكي" بظهور مفاجئ على شاشات تلفزيونات لمشاهد عمليات مسلحة، والستائر الكهربائية ترتفع وتنزل

عطل خلل في نظام رقابة الحدود في مطار بن غوريون في اللد حركة المسافرين اليوم، الأحد، ويشتبه أنه ناجم عن هجوم سيبراني. وتسبب الخلل بعدم تمكن المغادرين من إسرائيل والقادمين إليها من الخروج من المطار بسبب عدم تمكنهم من ختم جوازات السفر.

وأفاد مواطنون من سكان تل أبيب، أمس، والذين يوجد في منازلهم نظام "بيت ذكي" بحدوث تشويشات شديدة في منازلهم، وأبلغوا أنه ظهرت على شاشات أجهزة التلفزيون فجأة أفلام خول عمليات مسلحة وإطلاق قذائف صاروخية. وجاءت في نهاية الشريط المصور عبارة "لا أمن لكم في هذه الأرض".

ونقلت القناة 13 التلفزيونية عن مواطنة في تل أبيب قولها إن "جميع الستائر الكهربائية ارتفعت ونزلت دون توقف، كما أن المصابيح اشتعلت وانطفأت بلا توقف طوال ساعة تقريبا".

وأول من أمس، الجمعة، أعلنت مجموعة قراصنة إنترنت تطلق على نفسها تسمية "أنونيموس سودان" أنها بدأت هجوما سيبرانيا ضد البريد الإسرائيلي ومجموعة من البنوك الإسرائيلية، التي انهار قسم من مواقعها الإلكترونية بعد ذلك بوقت قصير. وجاء هذا الهجوم السيبراني في موازاة إحياء إيران "يوم القدس".

واستهدف الهجوم السيبراني البريد الإسرائيلي بعد يوم واحد من إعلان الأخير، من خلال فيسبوك، أنه تغلب على أضرار ألحقها هجوم سيبراني سابق. وفي هذه الأثناء عاد موقع البريد للعمل.

واستهدف الهجوم السيبراني المواقع الإلكترونية لبنك ليئومي، بنك ديسكونت، بنك ميزراحي – طفاحوت، بنك مركنتيل وبنك ييروشلايم (القدس)، بنك مسّاد، بنك "أوتسار هَحَيال"، وبنك "هبينليئومي".