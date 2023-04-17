نجل الشاه الإيراني يصل إسرائيل ويشارك بإحياء ذكرى "المحرقة"

رضا بهلوي، نجل الشاه الإيراني، الذي يعيش في المنفى منذ العام 1979، ويسكن في الولايات المتحدة الأميركية، يصل اليوم إلى تل أبيب، في زيارة هي الأولى من نوعها لإسرائيل.

يشارك رضا محمد بهلوي، نجل الشاه الإيراني، في مراسم إحياء ذكرى "المحرقة" التي ستقام في القدس المحتلة، حيث يصل، اليوم الإثنين، إلى إسرائيل، بدعوة رسمية من وزيرة شؤون الاستخبارات جيلا جملئيل.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن رضا بهلوي، نجل الشاه الإيراني، الذي يعيش في المنفى منذ العام 1979، ويسكن في الولايات المتحدة الأميركية، يصل اليوم إلى تل أبيب، في زيارة هي الأولى من نوعها لإسرائيل.

ووفقا للموقع الإلكتروني للصحيفة، فإن نجل الشاه الإيراني الذي أطيح به خلال "الثورة الإسلامية"، سيشارك في مراسم إحياء الذكرى الـ 78 لـ"المحرقة"، وذلك بحضور الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وذكرت القناة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن نجل الشاه الإيراني، سيزور حائط البراق بالقدس المحتلة، وسيعقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين الكبار خلال مكوثه في تل أبيب.

واعتبرت أن توقيت زيارة رضا بهلوي إلى إسرائيل مثير للاهتمام، وكذلك حضوره ومشاركته في عدة مراسم علنية تتعلق بالمحرقة.

وكتب رضا بهلوي تغريدة على شبكات التواصل، جاء فيها: "أنا أسافر إلى إسرائيل لإيصال رسالة صداقة من الشعب الإيراني، ومشاركة خبراء المياه الإسرائيليين في سبل معالجة إساءة استخدام النظام للموارد الطبيعية لإيران، وتقديم الاحترام لضحايا الهولوكوست في يوم المحرقة".

وأضاف بهلوي في تغريديته: "أريد أن يعرف شعب إسرائيل أن الجمهورية الإسلامية لا تمثل الشعب الإيراني. يمكن إحياء الرابطة القديمة بين شعبينا لصالح كلا الشعبين. سأذهب إلى إسرائيل لألعب دوري في البناء نحو ذلك المستقبل الأكثر إشراقا"، على حد تعبيره.

تجدر الإشارة إلى أن بهلوي يحرض على النظام الإيراني ويوجه إليه انتقادات بسبب التعامل مع النساء والمساعي الإيرانية لحيازة قنبلة نووية، قائلا إن "النظام الإيراني لديه القدرة والتكنولوجيا والمواد لصنع قنبلة".

ودعا بهلوي في شهر كانون ثاني/سبتمبر، الغرب إلى دعم الشعب الإيراني حتى يتمكن من الاطاحة بالنظام الإيراني، قائلا إنه يدعم حكومة منتخبة ديمقراطيا مع فصل الدين عن الدولة لإدارة البلاد.