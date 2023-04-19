سقوط مسيرة إسرائيلية داخل الأراضي السورية

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن طائرة مسيرة من نوع "راكب السماء" سقطت في الأراضي السورية، بسبب عطل فني.

سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، داخل الأراضي السورية، دون الكشف عن ملابسات سقوط المسيرة التي كانت على ما يبدو في مهمة استطلاعية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي سقوط طائرة تابعة له، داخل الأراضي السورية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن طائرة مسيّرة من نوع "راكب السماء" سقطت في الأراضي السورية، بسبب عطل فني.

وأضاف المتحدث باسم الجيش له أنه "لا توجد خشية من تسرب للمعلومات".

ولم يورد بيان الجيش الإسرائيلي مزيدا من التفاصيل عن سبب سقوط المسيرة أو طبيعة المهمة التي كانت تقوم بها، فيما لم يصدر أي تعليق من أي جهة في سورية.

يذكر أنه ليست هذه المرة الأولى التي تسقط فيها طائرات إسرائيلية مسيرة داخل الأراضي السورية، ففي نهاية آذار/مارس الماضي، سقطت مسيرة من نوع "درون" تابعة لسلاح الجو خلال نشاط اعتيادي كانت تجريه هناك.

ومطلع نيسان/أبريل الحالي، أسقطت مروحيات ومقاتلات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، "قطعة جوية مجهولة" في أجواء الجليل، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، وقال إنها قادمة من سورية.

ووفقا للتقديرات الإسرائيلية فإن الحديث عن مسيرة يشتبه بأنها "إيرانية الصنع"، وأشارت إلى مخاوف لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية من رد إيراني متوقع على مقتل اثنين من مستشاري الحرس الثوري في قصف إسرائيلي على سورية.

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سورية، طالت مواقع لجيش النظام، وأهدافا إيرانية، وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سورية، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سورية.