إسرائيل تفتتح سفارتها الدائمة في تركمانستان المحاذية لإيران

افتتحت إسرائيل، الخميس، سفارتها الدائمة في تركمانستان خلال زيارة وزير الخارجية، إيلي كوهين، للبلد الآسيوي المحاذي لإيران، في أول زيارة من نوعها منذ 29 عاما.

افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، سفارة دائمة لتل أبيب في تركمانستان الواقعة في آسيا الوسطى، اليوم الخميس، ليؤسس بذلك الحضور الدبلوماسي الإسرائيلي الأقرب إلى إيران وسط مساع لتعزيز العلاقات الإسرائيلية مع الدول المجاورة للجمهورية الإسلامية.

وعلى الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وتركمانستان قبل 30 عاما، فإنه لم يكن هناك سوى بعثة إسرائيلية مؤقتة في العاصمة عشق أباد، ولم يكن لإسرائيل سفارة في البلاد ذات الأغلبية المسلمة.

وكتب كوهين في "تغريدة" في حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم، "أتيت لأفتتح سفارة إسرائيلية على بعد 17 كيلومترا من الحدود مع إيران ولعقد سلسلة من الاجتماعات مع الرئيس ومسؤولين آخرين".

وفي تصريحات باللغة الإنجليزية لصحافيين يرافقون كوهين خلال الزيارة، قال وزير الخارجية في تركمانستان، راشد ميريدوف، إن افتتاح السفارة "مثال ساطع للغاية على صداقتنا".

ووصف كوهين زيارته بأنها "تاريخية" والتقى برئيس تركمانستان، سردار بيردي محمدوف. وقال إن علاقات إسرائيل مع "القوة العظمى في مجال الطاقة بآسيا الوسطى" ذات أهمية إستراتيجية.

وقال كوهين في لقطات فيديو نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه "نعتزم التوسع في العلاقات الاقتصادية لتشمل الزراعة والمياه والتكنولوجيا والدفاع عن الحدود… لا شك أن الدولتين ستستفيدان من توثيق التعاون".

وتتبع الدولة الآسيوية الصحراوية الغنية بالغاز سياسة الحياد الرسمي حيث لا تنضم إلى أي تكتلات سياسية أو عسكرية. والصين هي الشريك الاقتصادي الرئيسي لتركمانستان إذ تشتري أغلب صادرات تركمانستان من الغاز.

وحجم تجارة تركمانستان مع إيران صغير نسبيا وثمة نزاعات بين البلدين حول مخزونات هيدروكربونية ضخمة محتملة في بحر قزوين.

وعلى الرغم من توقيع الدول الخمس المطلة على بحر قزوين اتفاقية في 2018 لتسوية هذه النزاعات، إلا أن طهران لم تصادق بعد على الوثيقة التي تمنع أيضا عشق أباد من تنفيذ خطط لبناء خط أنابيب عبر بحر قزوين لشحن الغاز إلى أوروبا.

وقادما من أذربيجان، وصل كوهين مساء الأربعاء إلى العاصمة عشق آباد، في أول زيارة يجريها وزير خارجية إسرائيلي إلى تركمانستان منذ 29 عاما، بحسب تصريح للخارجية الإسرائيلية.