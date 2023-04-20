الاحتلال يمدد اعتقال فتى بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار في الشيخ جراح

تمديد اعتقال فتى من مخيم عسكر في نابلس، بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار في الحي المقدسي الشيخ جرّاح، يوم الثلاثاء الماضي.

مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس، اعتقال فتى فلسطيني من سكان منطقة نابلس، لمدة 8 أيام، بادعاء الاشتباه أنه نفذ عملية إطلاق نار في حي الشيخ جراح في القدس، أول أمس، الثلاثاء.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت الفتى إبراهيم زمر (15 عاما) من مخيم عسكر في نابلس، أمس، الأربعاء، بزعم الاشتباه بأنه نفذ العملية في الشيخ جرّاح التي أسفرت عن إصابة مستوطنين بجراح تتراوح بين متوسطة وطفيفة.

وقررت محكمة الصلح الإسرائيلي تمديد اعتقال الفتى حتى 24 نيسان/ أبريل الجاري، بحجة "مواصلة التحقيق" معه بواسطة الشرطة وجهاز أمن الاحتلال العام (الشاباك).

الفتى إبراهيم زمر

وادعى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان أن "المشتبه ربط نفسه بالعملية منذ التحقيق الأولي معه" في الشاباك.

وأصيب مستوطنان حريديان في عملية إطلاق النار في الشيخ جراح، أمس. وذكرت تقارير أن إصابتهما متوسطة، وأن منفذ العملية انسحب من المكان إلى داخل الحي، وألقى سلاحه وهو بندقية من طراز "كارلو".

وأجرت قوات معززة من الشرطة والشاباك عمليات بحث واسعة عن منفذي عملية إطلاق النار في حي الشيخ جرا، وحاصرت بناية مخيم الصمود في الحي.