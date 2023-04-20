إسرائيل تعلن إحراز تقدم في المفاوضات الجارية في ألمانيا لبيع منظومة "حيتس" لاعتراض الصواريخ طويلة المدى إلى برلين. وفي حين أشارت إلى أن الصفقة تتطلب موافقة الولايات المتحدة، لم توضح تل أبيب موقف واشنطن من الصفقة.

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن إسرائيل تحرز تقدما في مفاوضات مع ألمانيا لبيع منظومة صواريخ "حيتس 3" الدفاعية لاعتراض الصواريخ.

وتعزز ألمانيا إنفاقها الدفاعي بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، العام الماضي. وكانت تنتظر ضوءا أخضر أميركيا للحصول على المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، وتم تصميم "حيتس 3" لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض.

وتعتبر منظومة "حيتس 3" هي الأحدث في مجموعة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية التي تمتد من نظام القبة الحديدية القادر على اعتراض الصواريخ قصيرة المدى وصولا إلى صواريخ "حيتس 3" طويلة المدى القادرة على تدمير أي رؤوس حربية غير تقليدية على ارتفاع آمن.

وقالت الوزارة الإسرائيلية إن المحادثات مع وزارة الدفاع الألمانية تجري بوتيرة سريعة، وإن الهدف هو تصدير المنظومة في المستقبل القريب.

وأضافت أن مشروع إنتاج منظومة "حيتس 3" يحظى بدعم أميركي، لذا فإن بيع المنظومة سيتطلب موافقة واشنطن.

وكانت تقارير صحافية إسرائيلية قد أشارت خلال الفترة الماضية، إلى أن البيت الأبيض منح ضوءا أخضر للحكومة الإسرائيلية الحالية لإتمام الصفة، الأمر الذي لم يشر إليه بيان وزارة الأمن الإسرائيلية.

وشركة إسرائيل للصناعات الجوية المملوكة للدولة (IAI) هي المتعاقد الرئيسي للمشروع، وتشارك شركة "بوينغ" الأميركية في إنتاج الصواريخ.

يذكر أن إسرائيل ملزمة بالحصول على موافقة أميركية قبل إتمام الصفقة مع ألمانيا، نظرا لأن 80% من تكاليف تطوير المنظومة الدفاعية الصاروخية، المقدرة بـ 2.2 مليار دولار، جرى تمويلها أميركيا، كما أن منظومة "حيتس 3" تحتوي على مركبات تكنولوجية تم تطويرها في الولايات المتحدة.

وفي آذار/ مارس الماضي، سعى المستشار الألماني، أولاف شولتس، خلال زيارته إلى واشنطن، لإقناع الرئيس الأميركي، جو بايدن، بإعطاء ضوء أخضر لإسرائيل كي تبيع لألمانيا منظومة "حيتس 3"، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" حينها.

وكانت هذه القضية مطروحة أمام الحكومة الإسرائيلية السابقة، وهي مطروحة الآن أمام الحكومة الحالية، إذ تناولها لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، في برلين نهاية شباط/ فبراير الماضي.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") إلى "موافقة أميركية" لإتمام الصفقة عبّر عنها الرئيس الأميركي، بايدن، خلال زيارة المستشار الألماني، شولتس، إلى واشنطن، مطلع آذار/ مارس الماضي.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الحصول على موافقة أميركية لبيع "حيتس 3" لألمانيا، سيدفع دولا أوروبية أخرى لشراء المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، علما بأن عددا من الدول الأوروبية، بينها رومانيا، طلبت هي الأخرى التزود بصواريخ "حيتس 3" بعد الحرب في أوكرانيا.