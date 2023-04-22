الشرطة الإسرائيلية تقتل شابًا أثناء "تعاملها" مع حادثة عنف عائلي

قتل أفراد الشرطة الإسرائيلية، مطلع ليلة السبت، في مدينة نتانيا شابًا يبلغ من العمر 34 عامًا بإطلاق الرصاص عليه "أثناء تعاملهم مع حادثة عنف عائلي" في المدينة، بحسب ما أشارت إليه مصادر إسرائيلية.

وتقول رواية الشرطة إنه "وبعد وصولهم إلى المكان إثر بلاغ عن قيام شاب بالاعتداء على والدته وتحصين نفسه في المكان وقيامه بتحطيم النوافذ"، ركض الشاب نحوهم "حاملا السكاكين"، وإن الشرطة "حاولت تحييده بمسدس كهربائي لكنه واصل التقدم"، بحسب الرواية، فأطلقوا النار عليه.

وقد أعلنت الطواقم الطبية وفاته على الفور، وتم نقل جثته إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير.