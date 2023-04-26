تقرير: تقدّم في مفاوضات "الإصلاح القضائيّ" بين الحكومة والمعارضة

ذكرت "كان 11" أن الاحتمال الآخر الذي طُرح خلال الاجتماع، أن يُعتمَد إقرار القوانين بقراءات أربع، بدءا من الكنيست المقبلة.

قال تقرير صحافيّ، الأربعاء، إن طواقم التفاوض عن الائتلاف الذي يشكل الحكومة الإسرائيلية، وعن المعارضة؛ قد توصّلت إلى اتفاق مبدئيّ، يتم بموجبه تمرير قوانين أساس في أربع قراءات.

يأتي ذلك بعد نحو شهر من بدء المباحثات والاجتماعات التي تُعقد في ديوان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.

وفي حين يتمّ الآن، تمرير قوانين الكنيست، بما في ذلك قوانين الأساس، في 3 قراءات، اتفق الطرفان على تمرير القوانين الأساس في قراءة أخرى، حيث ستكون الموافقة مطلوبة من قِبل أغلبية أكبر من أعضاء الكنيست، والتي لم يتم تحديدها بعد، بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلي العامة ("كان 11").

وذكرت "كان 11" أن الاحتمال الآخر الذي طُرح خلال الاجتماع، أن يُعتمَد إقرار القوانين بقراءات أربع، بدءا من الكنيست المقبلة.

وذكر التقرير إلى أن المقربين من نتنياهو معنيون، "بتمرير الميزانية، قبل الانتقال إلى أي تشريع آخر"، مشيرا إلى أنهم "لن يحاولوا تمرير تشريعات قانونية في الشهر المقبل".

من جانبه، نفى حزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو، ما ورد في التقرير، وقال إنه لا توجد اتفاقات على الإطلاق بين الطرفين.

وأضاف أن "المحادثات تجري خلف أبواب مغلقة، والتسريبات الكاذبة والمنحازة لا تساعد المفاوضات".

فيما قال "المعسكر الوطني" الذي يترأسه بيني غانتس، إنه "لن يكون هناك اتفاق حتى تسوية موضوع لجنة اختيار القضاة".