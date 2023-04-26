مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويرفعون العلم الإسرائيلي

رفع مستوطنون العلم الإسرائيلي في ساحات الأقصى، بعد اقتحامه برفقة شرطة الاحتلال، في وقت اقتحم عناصر من شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة بأحذيتهم.

اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال الإسرائيلية التي فرضت إجراءات مشددة على دخول وتحرك الفلسطينيين في ساحات الحرم.

ورفع مستوطنون العلم الإسرائيلي في ساحات الأقصى، بعد اقتحامه برفقة شرطة الاحتلال، في وقت اقتحم عناصر من شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة بأحذيتهم.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بمجموعات كبيرة، حيث نفذوا جولات استفزازية في ساحات، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وقاموا بتأدية شعائر تلمودية في الجهة الشرقية للمسجد وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وأوضحت أن مستوطنين رفعوا العلم الإسرائيلي أثناء اقتحامهم المنطقة الشرقية من المسجد، كما أدى بعضهم طقوسا تلمودية علنية والسجود الملحمي.

وبالتزامن مع استمرار الاقتحامات، أخرجت شرطة الاحتلال فتاة وأربعة شبان خارج الأقصى، فيما فرضت قيودا على دخول الفلسطينيين للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

ومن المتوقع أن تزداد أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى خلال اليوم، في طل دعوات استيطانية، لتكثيف اقتحامه خلال فترتي الصباح وما بعد الظهر، احتفالا بما يسمى يوم "الاستقلال".

وشهد المسجد الأقصى اقتحاما موسعا في عيد الفصح اليهودي الذي امتد من 5 نيسان/ أبريل وحتى 12 من الشهر ذاته تزامن مع شهر رمضان، حيث بلغ عدد المقتحمين 3596 مستوطنا.

مستوطنون يدنسون المسجد الإبراهيمي بالخليل

دنس مستوطنون الليلة الماضية، باحات المسجد الإبراهيمي بالخليل، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية فوق سطحه وجدرانه، في ذكرى ما يسمى "عيد الاستقلال".

وأطلق المستوطنون المفرقعات النارية وواصلوا تدنيسهم المسجد، في استفزاز صريح لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين، وضمن السياسة التهويدية لحكومة الاحتلال المتطرفة.

ويواصل الاحتلال والمستوطنون عدوانهم ضد المقدسات الإسلامية، ويسعون إلى تكريس سرقة المسجد الإبراهيمي وتهويده، من خلال تغيير معالمه وهويته التاريخية والحضارية.