مئات المستوطنين يقتحمون البؤرة الاستيطانية العشوائية "حوميش"

سموتريتش: "ألغينا مؤخرا قانون فك الارتباط من شمال السامرة، وندفع تسوية البؤر الاستيطانية العشوائية ومررنا قرارا بشأن بناء آلاف الوحدات السكنية في يهودا والسامرة. وسنستمر بدفع الاستيطان بشكل أكبر بالسنوات المقبلة"

اقتحم قرابة 1500 مستوطن البؤرة الاستيطانية العشوائية "حوميش" في شمال الضفة الغربية المحتلة اليوم، الأربعاء، وإجراء "صلاة احتفالية" في معهد تدريس التوراة في المكان. وكانت قوات إسرائيلية قد أخلت هذه البؤرة الاستيطانية ومنعت دخول المستوطنين إليها، لكنها سمحت الآن بدخولهم بعد إلغاء قانون فك الارتباط عن شمال الضفة، الشهر الماضي.

وكان رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في مقدمة المستوطنين الذين وصلوا إلى هذه البؤرة الاستيطانية العشوائية، اليوم، وإلى جانبه رئيس مجلس المستوطنات في منطقة نابلس، يوسي داغان، وعضوي الكنيست ليمور سون هار ميلخ وتسفي سوكوت.

ويذكر أنه جرى إخلاء مستوطنة "حوميش" وثلاث مستوطنات أخرى في شمال الضفة الغربية في إطار خطة فك الارتباط، في العام 2005، إلى جانب إخلاء المستوطنات من قطاع غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي منه. وبعد سنتين فرضت إسرائيل حصارا مشددا على القطاع.

واعتبر سموتريتش أن "دولة إسرائيل هي معجزة والاستيطان في يهودا والسامرة هو استمرار مباشر لهذه المعجزة التي حدثت بفضل يهود الذين عادوا ويعودون إلى أراضي الوطن. والاستيطان يتطور. وحكومة إسرائيل ملتزمة بازدهار وتطوير هذه المنطقة الرائعة، مثل باقي مناطق البلاد".

وأضاف أنه "ألغينا مؤخرا قانون فك الارتباط من شمال السامرة، ونحن ندفع تسوية الاستيطان الشبابي (أي البؤر الاستيطانية العشوائية) ومررنا قرارا بشأن بناء آلاف الوحدات السكنية في يهودا والسامرة. وسنستمر بدفع الاستيطان بشكل أكبر في السنوات المقبلة".