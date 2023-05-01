الولايات المتحدة نقلت من إسرائيل لأوكرانيا أكثر من ألف حاوية ذخيرة

إضافة إلى هذه الكمية التي نُقلت بالأشهر الثلاثة الأخيرة، تعتزم الولايات المتحدة أن تخرج من إسرائيل حوالي 300 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملمتر، وصواريخ كتف مضادة للطائرة من طراز "ستينغر"

أخرجت الولايات المتحدة من إسرائيل أكثر من ألف حاوية ذخائر، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وفق ما ذكرت القناة 12 اليوم، الإثنين. وتستخدم الولايات المتحدة هذه الذخائر في عمليات في الشرق الأوسط بشكل دائم، كما تستخدم كإمدادات طوارئ للجيش الإسرائيلي.

وتعتزم الولايات المتحدة أن تخرج من إسرائيل حوالي 300 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملمتر، وصواريخ كتف مضادة للطائرة من طراز "ستينغر".

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة لم تخرج ذخيرة تطلق من الجو من أنواع مختلفة وصواريخ. وبحسب التقرير، فإن الهجمات العدوانية الإسرائيلية المتكررة في سورية لن تتأثر بإخراج الذخائر الأميركية، ولا في حالات الطوارئ أيضا.

وتُخزّن الولايات المتحدة في إسرائيل بشكل دائم ذخيرة من أنواع مختلفة. وأشار التقرير إلى أن الذخيرة التي تم إخراجها من إسرائيل في الأشهر الأخيرة، نقلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، بادعاء أن مصانع الأسلحة الأميركية غير قادرة على تزويد أوكرانيا بالكميات المطلوبة.

وأضاف التقرير أن جهاز الأمن الإسرائيلي يدرس في هذه الأثناء زيادة الإنتاج الإسرائيلي لهذه الذخيرة، وخاصة القذائف المدفعية عيار 155 ملمتر، بهدف تعبئة احتياطي الذخير.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن "عتادا أميركيا جرى تخزينه في إسرائيل نُقل إلى الجيش الأميركي بناء على طلبه".