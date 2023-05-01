هليفي: إستراتيجية الجيش الإسرائيلي ستستند إلى حرب متعددة الجبهات

أقوال هليفي جاءت في بداية ورشة عمل بمشاركة أعضاء هيئة الأركان العامة وضباط آخرون، بهدف "تصميم وبلورة الإستراتيجية التي ستبنى بموجبها الخطة متعددة السنوات، والتشديد على بناء القوة لحرب متعددة الجبهات"

ورشة العمل في قاعدة "ديّان" اليوم (الجيش الإسرائيلي)

يشارك أعضاء هيئة الأركان العامة وضباط كبار آخرون في الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين وغدا، في ورشة عمل تهدف إلى بلورة خطة متعددة السنوات، ووضع إستراتيجية الجيش الإسرائيلي ومفهوم ممارسة القوة العسكرية. ويقود الورشة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي.

وذكر بيان للناطق باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن ورشة العمل تجري في قاعدة "ديّان" في شمالي تل أبيب، وسيبحث خلالها الضباط في "التحديات العملياتية، جهوزية الجيش الإسرائيلي في جميع الجبهات، وكذلك مفهوم بناء قوة الجيش الإسرائيلي".

وقال هليفي إنه "انشغلنا كثيرا في الأشهر الثلاثة الأخيرة في ممارسة القوة وفي قضايا معقدة في العلاقة بين الجيش والمجتمع".

وأضاف أنه "في اليومين القريبين، سيكون التركيز على تصميم وبلورة الإستراتيجية التي ستبنى بموجبها الخطة متعددة السنوات، والتشديد على بناء القوة لحرب متعددة الجبهات".

واعتبر هليفي أن "الجيش الإسرائيلي جاهز اليوم وسيستمر في تحسين جهوزيته وفي بناء القوة مقابل التحديات المستقبلية".