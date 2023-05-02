إضعاف القضاء: غالبية مبادرات الهايتك الإسرائيلية سُجلت كشركات أجنبية

معطيات هيئة الابتكارات الإسرائيلية تفيد بأن 50% - 80% من مبادرات الهايتك الناشئة (ستارت آب) في إسرائيل سُجلت، منذ آذار/مارس الماضي، كشركات أجنبية

تفيد معطيات هيئة الابتكارات الإسرائيلية بأن 50% - 80% من مبادرات الهايتك الناشئة (ستارت آب) في إسرائيل سُجلت، منذ آذار/مارس الماضي، كشركات أجنبية، وفق ما جاء في ورقة موقف تم تقديمها إلى وزير الابتكارات والعلوم والتكنولوجيا، أوفير أكونيس.

وعقّب أكونيس على المعطيات قائلا إن "نتائج البحث تستوجب من الحكومة عملا سريعا من أجل تغيير هذا الاتجاه المقلق الذي يتعالى من البحث"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الثلاثاء.

وسعت هيئة الابتكارات في بحثها إلى تحليل بيئة الاقتصاد الكلي الحالي والمستقبلي في إسرائيل وتأثيرها على فرع الهايتك وتأثير عدم الوضوح بما يتعلق بخطوات الحكومة بخصوص تشريعات خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء التي تحاول الحكومة دفعها في الأشهر الأربعة الأخيرة.

وتشير المعطيات إلى فرع الهايتك الإسرائيلي يتجه نحو الانفصال عن التوجه السائد في العالم. ويعني ذلك أن وضع الهايتك الإسرائيلي، الذي يتأثر من أزمة الهايتك العالمية، قد يكون أخطر على إثر الأزمة السياسية – الدستورية في إسرائيل.

وجاء في ورقة الوقف لهيئة الابتكارات "أننا نرى في الأشهر الأخيرة فجوة سلبية كبيرة بين عائد مؤشر أسهم التكنولوجيا المتداولة في (بورصة) تل أبيب وبين العائد في ناسداك. وهذه الفجوة تثير مخاوف بأننا نمثل أمام ستبدأ فيه ظاهرة ’انفصال’ بين وضع السوق العالمية ووضع السوق الإسرائيلية. وإذا كان الوضع على هذا النحو، ستواجه شركات هايتك إسرائيلية كثيرة صعوبات في جمع أموال استثمارات وقد تغلق أو تهاجر إلى دول أخرى".

وأشارت هيئة الابتكارات إلى تطور آخر، وهو تزايد عدد الشركات التي يقيمها إسرائيليون في دول أجنبية. وفي حال انضمام مبادر إسرائيلي أقام ستارت آب إلى شركة إسرائيلية فإن الملكية الفكرية ستكون للشركة الإسرائيلية، لكن في حال انضم إلى شركة أجنبية فإن الملكية الفكرية ستكون للأخيرة.

وبدأ تسجيل شركات إسرائيلية كهذه في دول أجنبية، في شباط/فبراير الماضي، لكن هذه الظاهرة اتسعت في آذار/مارس. ولا يستبعد أن تفتح أغلبية ساحقة، بنسبة 80%، من هذه المبادرات الإسرائيلية كشركات أجنبية.

وحذرت هيئة الابتكارات من "التوجهات بتغيير مكان هذه الشركات مقلق، خاصة بسبب الضرر المستقبلي المحتمل الذي سيلحق بالهايتك الإسرائيلي خاصة وبالاقتصاد الإسرائيلي عامة، لأن فرع الهايتك يتميز بوتيرة تزايد العاملين المرتفعة عن المعدل في المرافق الاقتصادية الإسرائيلية وكذلك في نسبة الإنتاج المرتفعة للعاملين في هذا الفرع. وقد يتم التعبير عن ذلك بتراجع مستقبلي في مدخول الضرائب من فرع الهايتك، الذي يبلغ حجمه إلى ربع الناتج الصناعي في إسرائيل".