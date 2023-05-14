نتنياهو: إسرائيل "نجحت بتغيير المعادلة" مقابل الجهاد الإسلامي

نتنياهو يزعم أن إسرائيل "اغتالت جميع قادة الجهاد"، ويهدد بأن "من يحاول وسيحاول استهدافنا، سيتحمل المسؤولية. ويعلم أعداء إسرائيل أنهم إذا حاولوا الاختباء فإننا قادرون ومستعدون للوصول إليهم في أي وقت"

قصف إسرائيلي لمبنى في غزة، أمس (أ.ب.)

زعم رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن إسرائيل نجحت في عدوانها على غزة "بتغيير المعادلة" مقابل حركة الجهاد الإسلام، وادعى أن الجيش الإسرائيلي والشاباك اغتالا "جميع قادة الجهاد في غزة"، واعتبر أنهما حققا "حققا بنجاح" أهداف العدوان "بمفاجأة مطلقة وبمبادرة".

وأضاف نتنياهو أنه "أكرر القول إن من يستهدفنا، من يحاول وسيحاول استهدافنا، سيتحمل المسؤولية. ويعلم اليوم أعداء إسرائيل وكثيرون غيرهم أنهم إذا حاولوا الاختباء فإننا قادرون ومستعدون للوصول إليهم في أي وقت".

وتابع "لقد اغتلنا قيادة الجهاد الإسلامي كلها. استهدفنا مخزون القذائف الصاروخية، وأحبطنا خلايا قذائف مضادة للمدرعات وغيرها".

اجتماع الحكومة الإسرائيلية، اليوم (مكتب الصحافة الحكومي)

وتطرق نتنياهو إلى الوضع الاقتصادي، قائلا إنه "في فترة تحديات اقتصادية عالمية، صادقت وكالة التدريج الائتماني ستاندارد أند بورز على التدريج الائتماني المرتفع لإسرائيل. وهذا تعبير واضح عن الثقة بالسياسة الاقتصادية".

وأضاف أنه "أهنئ وزير المالية (بتسلئيل سموتريتش) على هذا الإنجاز الهام. وهذا ليس مجرد كلام، فالجهود خلال الأشهر الأخيرة تستحق الذكر. وليس هناك أهم من السوق عندما يبدي رأيه. وسنمرر الميزانية وقانون التسويات، كي نواصل مكافحة غلاء المعيشة. وأزلنا عقبات في المواصفات الإسرائيلية، فما هو جيد لأوروبا جيد لنا".

وأشار نتنياهو إلى أنه التقى خلال نهاية الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء القبرصي. "اتفقنا على ترسيخ الديمقراطية في الشرق الأوسط، ويوجد للاتفاق مع قبرص واليونان أهمية في مجال الطاقة. وسننقل الغاز بأنبوب الغاز في المنشأة التي ستبنى في قبرص. وهذا سيعزز مكانة إسرائيل كدولة عظمى في مجال الطاقة. وهذا ينضم إلى خطوات أخرى مثل اتفاق التجارة الحرة مع الإمارات والرحلات الجوية فوق عُمان، والجهود لتوسيع اتفاقيات أبراهام مستمرة".