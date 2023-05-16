رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نستعد لقتال متزامن على عدة جبهات

الجيش الإسرائيلي ينظم يوما دراسيا في مقر قيادة الجبهة الشمالية حول "حزب الله" اللبناني، لدراسة تحركات الحزب العسكرية وإستراتيجياته واستعداداته لمواجهة كبرى مع إسرائيل؛ فيما يشدد رئيس الأركان الإسرائيلي على ضرورة الاستعداد لحرب على عدة جبهات.

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، إن الجيش الإسرائيلي يستعد للقتال على عدة جبهات في الوقت ذاته، وذلك في تصريحات صدرت عنه خلال يوم دراسي نظمته قيادة الجبهة الشمالية التابعة للجيش الإسرائيلي حول "حزب الله" اللبناني، واستعداداته لمواجهات مقبلة محتملة مع إسرائيل.

وشدد هليفي في اليوم الدراسي الذي نظم الثلاثاء، على أنه "لن يكون من الممكن بالضرورة تطبيق كل شيء في القتال ضد حزب الله في لبنان"، مقارنة بالأساليب التي اتبعها جيش الاحتلال خلال عدوانه الأخير على غزة.

فيما أطلع كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي، قيادات الوحدات العسكرية، على "تهديدات ملموسة" لإمكانية اندلاع حرب على جبهة غزة وفي الضفة الغربية وعلى الجبهة الشمالية في الوقت ذاته.

وقال هليفي إنه "في خطة الجيش الإسرائيلي متعددة السنوات، من المهم للغاية زيادة الاستعداد والتدريب للقتال في عدة جبهات في الوقت ذاته". واعتبر أن "الأشياء التي تُرى من تل أبيب بشأن التهديد من جنوب لبنان، لا تُرى بالضرورة من المناطق الحدودية".

وأشار موقع "واللا"، نقلا عن مصادر في قيادة الجبهة الشمالية التابعة للجيش الإسرائيلي، إلى أن اليوم الدراسي الذي شارك فيه هليفي كان يهدف إلى "التعمق أكثر في القوات الخاصة التابعة لحزب الله، بما في ذلك وحدة النخبة (وحدة الرضوان)، ومناقشة استعدادات حزب الله لحرب كبرى مع إسرائيل".

كما ناقشت قيادة الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، خلال اليوم الدراسي، أنشطة حزب الله في المتنوعة "في حالات الطوارئ والحالات الروتينية، وتعزيز قواته على طول الحدود جنوب لبنان، وإقامة التحصينات والمواقع العسكرية في القرى ونقل الذخائر إلى المنطقة الحدودية، والاستجابة المطلوبة من الألوية النظامية والاحتياطية" في الجيش الإسرائيلي.

وناقش الجيش الإسرائيلي خلال اليوم الدراسي "الضرورة الملحة لتجنيد الاحتياط، والحفاظ على الكفاءة العملياتية الكاملة للقوات، والاستعداد لمناورة برية في عمق أراضي العدو تحت الهجمات الصاروخية المضادة للدبابات وقذائف الهاون بالتزامن مع إطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية".