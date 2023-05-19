الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام مروحيات "يسعور" مؤقتا لفحص "خلل تقني"

إثر خلل تقني طرأ على إحدى المروحيات خلال تدريب عسكري، الجيش الإسرائيلي يقرر وقف استخدام جميع طائرات "يسعور" التي في الخدمة، للتحقق من أسباب هذا العطل.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه قرر وقف استخدام مروحيات "يسعور" مؤقتا، وذلك حتى الانتهاء من عملية فحص "خلل تقني" في هذا الطراز من المروحيات العسكرية.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي أن قرار وقف استخدام مجموعة مروحيات "يسعور" صدر عن قائد القوات الجوية اللواء تومر بار، في أعقاب "خلل تقني" طرأ على إحدى المروحيات.

وأوضح البيان أن مروحية عسكرية من طراز "يسعور" هبطت اضطراريا في قاعدة للجيش الإسرائيلي في وسط البلاد، إثر حدوث خلل تقني خلال تدريب عسكري أجراه سلاح الجو الإسرائيلي، مساء الأربعاء الماضي.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيانه، أنه "لم تقع إصابات في الحادث (التي وقعت الأربعاء الماضي) ولم تتضرر المروحية"؛ وفي أعقاب هذا الخلل قرر الجيش الإسرائيلي إجراء فحص شامل لكل مروحيات "يسعور" التي في الخدمة.

ولم يوضح الجيش في بيانه طبيعة "الخلل التقني" الذي تحدث عنه أو كيفية تأثيره على عمل المروحية ومهامها.

ودخلت مروحيات "يسعور"، وهي أميركيّة الصناعة، الخدمة في الجيش الإسرائيلي، عام 1969، ولا تزال تشارك في مهمات قتالية، بعضها "مهمات إستراتيجية" بحسب ما ذكر موقع "واينت".

وطائرة "CH-53"، التي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي تسمية "يسعور"، استخدمت في سلسلة طويلة من الحروب والعمليات التي قام بها الجيش، وذلك نظرا لقدرتها على الصمود وحمل أوزان تقارب 10 أطنان، ونقل عدد كبير من الجنود.

ويصل طول الطائرة إلى 22.87 مترا، وارتفاعها 7.59 أمتار، في حين يصل قطر المروحة الرئيسية إلى 22.02 مترا، وقطر مروحة الذنب إلى 4.88 أمتار.

وتصل سرعتها القصوى إلى 314 كيلومترا في الساعة، وبإمكانها قطع مسافة تصل إلى 1,640 كيلومترا دون توقف.

وتزن الطائرة 10.69 أطنان، وتستطيع حمل وزن يصل إلى 9.05 أطنان.