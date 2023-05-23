أرباح البنوك الإسرائيلية غير مسبوقة في ظل رفع الفائدة

البنوك الإسرائيلية الخمسة الكبرى سجلت أرباحا غير مسبوقة خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت 6.252 مليار شيكل، وذلك قياسا بأرباح هذه البنوك في الفترة نفسها من العام الماضي

سجلت البنوك الإسرائيلية الخمسة الكبرى أرباحا غير مسبوقة خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت 6.252 مليار شيكل، وذلك في ظل رفع الفائدة في السنة الأخيرة. وتأتي هذه الأرباح من دون حساب رفع الفائدة بنسبة 0.25% أمس، للمرة العاشرة، لتصبح الفائدة 4.75%.

وحسب المعطيات، فإنه في الربع الأول من العام الحالي حقق بنك هبوعليم ربحا بلغ ملياري شيكل، بنك ديسكونت 1.27 مليار شيكل، بنك مزراحي طفاحوت 1.27 مليار شيكل، بنك هبينليئومي 631. ورغم خسارة بنك ليئومي قرابة مليار شيكل بسبب الهزة في أسهم "فالي بنك" الأميركي، إلا أنه سجل ربحا صافيا بمبلغ 981 مليون شيكل في نهاية الربع الأول.

وأشار محللون اقتصاديون إلى أن قسما كبيرا من هذه الأرباح تأثر من رفع بنك إسرائيل أسعار الفائدة عشر مرات في السنة الأخيرة، والتي تُرجمت بزيادة "الحيز" المصرفي، بين نسبة الفائدة المرتفعة التي تفرضها البنوك على القروض ونسبة الفائدة المتدنية التي تمنحها البنوك مقابل الودائع.

وقياسا بالربع الأول من العام الماضي، ارتفعت مدخولات بنك ليئومي في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 30%، بنك هبوعليم بحوالي 39%، بنك هبينليئومي بحوالي 45%، بنك مزراحي طفاحوت 19%، وبنك ديسكونت 64%.

ويتبين من تقارير البنوك أن تأثير ارتفاع الفائدة على مجمل المدخولات والأرباح واضح. وبلغت مدخولات بنك ليئومي من الفائدة 3.9 مليار شيكل في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 2.7 مليار شيكل في الفترة نفسها من العام الماضي، وقبل بدء رفع الفائدة المتتالي. ويعني ذلك ارتفاع الأرباح بنسبة 45%.

كذلك سجل بنك هبوعليم دخلا من الفائدة في الربع الأول من العام الحالي بمبلغ 4.037 مليار شيكل، مقابل 2.716 مليار شيكل في الربع الأول من العام الماضي، أي ارتفاع بنسبة 50%.