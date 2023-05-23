الشاباك يعتقل جنديا إسرائيليا: متورط بجرائم عنصرية

اعتقال جندي في جيش الاحتلال وإسرائيليَيْن آخرَين، للاشتباه بضلوعهم في جرائم قومية ارتكبت بدوافع عنصرية واستهدف مواطنين عرب. محكمة في الخضيرة تمدد اعتقال الجندي حتى يوم الأحد المقبل.

جنود يؤمنون مستوطنين خلال اعتداءاتهم على الفلسطينيين في منطقة نابلس، توضيحية (Getty Images)

اعتقل جهاز أمن الاحتلال العام (الشاباك)، جنديا في جيش الاحتلال الإسرائيلي لارتكابه جرائم قومية، بحسب ما أُعلن اليوم، الثلاثاء، ونُسبت إليه عدة جرائم ارتكبها بدوافع عنصرية.

وبحسب موقع "واينت" فإنه جرى اعتقال إسرائيليَيْن بالإضافة إلى الجندي المذكور، للاشتباه بضلوعهم في جرائم قومبة. ومددت محكمة الصلح في الخضيرة، أمس الإثنين، اعتقال الجندي المتورط حتى يوم الأحد المقبل.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الشاباك اعتقل الجندي يوم الأحد الماضي، وأوضحت أنه يخدم في القوات النظامية التابعة للجيش الإسرائيلي. ولم ترد أية تفاصيل إضافية حول هوية الجندي أو الوحدة التي يتبع لها.

وأصدرت السلطات القضائية الإسرائيلية قرارا بالتعتيم الإعلامي حول ملابسات وظروف هذه القضية، بما في ذلك أمر حظر نشر على جميع تفاصيل التحقيق.

وبحسب القناة 13، فإن اعتقال الجندي والإسرائيليَيْن الآخرين، جاء في أعقاب الاشتباه بأنهم هاجموا مواطنا عربيا بدوافع قومية في مدينة الخضيرة، قبل حوالي شهر.

ونيسان/ أبريل الماضي، عُثر على جثة خالد دقة (63 عاما) وهو مواطنا عربيا من سكان الخضيرة، في منطقة حرش الخضيرة، وعليه أثار عنف، وسط تقارير عن تعرضه للضرب والتعذيب حتى الموت.