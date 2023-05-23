تراجع الشيكل مقابل الدولار إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات

سجل الشيكل أدنى مستويات له أمام العملات المركزية (الدولار واليورو والجنيه الإسترليني)، وذلك في أعقاب تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حول "عمل ضد إيران"، وفي ظل سياسة رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم في إسرائيل.

تراجع الشيكل إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء، في أعقاب تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، حول إيران، وفي ظل سياسة رفع الفائدة التي ينتهجها بنك إسرائيل المركزي لمواجهة التضخم.

وأوضحت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية المتخصصة بالقضايا الاقتصادية، بأن الشكل تراجع عموما مقابل العملات الرئيسية (الدولار واليورو والجنيه الإسترليني)، في حين ارتفعت قيمة الدولار مقابل اليورو والجنيه الإسترليني.

وسجل الدولار أعلى مستوى له مقابل الشيكل منذ 18 آذار/ مارس 2020، وبلغت قيمة الدولار الواحد 3.70 شيكل، في حين وصلت قيمة اليورو إلى 3.98 شيكل وبلغت قيمة الجنيه الإسترليني 4.58 شيكل.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، اليوم، إلى 103.65 مسجلا أعلى مستوياته منذ 20 آذار/ مارس الماضي، وبلغ في أحدث تداولاته 103.33.

وعزا الخبير الاقتصادي، رونان مناحم، تراجع قيمة الشيكل إلى عدة عوامل أبرزها تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هليفي، خلال مشاركته في مؤتمر هرتسليا حول "تطورات سلبية في الأفق من شأنها دفع عمل ضد إيران".

وقال هليفي في مؤتمر هرتسليا، في وقت سابق، اليوم، إن "إيران تقدمت في تخصيب اليورانيوم أكثر من أي وقت مضى. وهناك توجها لتقرب دول في المنطقة من إيران. هذا ينبع من رغبة في خفض ’درجات الحرارة’ في المنطقة".

وخلال خطاب هليفي، وردت أنباء عن "سماع دوي انفجار غامض في إيران"، بحسب "كالكاليست"، كما ألقى الجيش الإسرائيلي مناشير تهديدية لسكان المزارع المحررة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا، جنوبي لبنان، تحذرهم من الاقتراب للمناطق الحدودية أو "اختراقها".

واعتبر مناحم أن ذلك يأتي مدفوعا بالغموض المتعلق بالخطوة التالية التي قد يتخذها بنك إسرائيل بشأن أسعار الفائدة التي أعلن أمس عن رفعها للمرة العاشرة خلال عام تقريبا، لتسجل أعلى مستويات لها منذ 16 عاما وتصل إلى 4.75%.

ورأى الخبير الاقتصادي أن تصريحات محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، بروفيسور أمير يارون، لا تعكس صورة واضحة حول الإستراتيجية التي يعتزم البنك اتباعها مستقبلا وسياسة التعامل مع الفائدة، وإذا ما سيتواصل رفعها للحد من التضخم.

والسؤال الذي يطرح نفسه في أوساط الاقتصاديين هو ما هي الخطوة التالية للبنك الفيدرالي في الولايات المتحدة (البنك المركزي الأميركي)، بشأن أسعار الفائدة؟

ويستعد المستثمرون لاحتمال اتخاذ مزيد من إجراءات رفع أسعار الفائدة بعد تصريحات مؤيدة لذلك من جانب مسؤولين بالبنك المركزي الأميركي، في ظل مستويات التضخم المرتفعة التي لا تزال تسجلها الولايات المتحدة.

ووفقًا لمناحم، عندما تشير العديد من التصريحات لكبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال استمرار ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة، يقوى الدولار مقابل اليورو، وسط تزداد التوقعات في الولايات المتحدة ببقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

وأوضح الخبير الاقتصادي الإسرائيلي أن "انخفاض قيمة الشيكل يتأثر بكل من العوامل المحلية وبارتفاع الدولار مقابل العملات الأجنبية الأخرى (الين واليورو)".

وارتفعت العملة الأميركية أيضا أمام الين الياباني إلى 138.91 ين، وهو أعلى مستوياتها منذ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قبل أن تتراجع قليلا إلى 138.35.

وانخفض اليورو 0.18% إلى 1.0794 دولار، متماسكا فوق أدنى مستوى في شهرين البالغ 1.0760 دولار الذي سجله يوم الجمعة الماضي.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.35% إلى 0.6627 دولار، وكذلك انخفض الدولار النيوزيلندي 0.37% إلى 0.6261 دولار.