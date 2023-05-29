ليفين: شراء العرب شققا في بلدات يهوديّة يدفع اليهود لمغادرتها

قال ليفين خلال الاجتماع، إنّ "العرب يشترون شققًا في بلدات يهودية في الجليل، وهذا يدفع اليهود لمغادرة هذه المدن (والبلدات)، لأنهم غير مستعدين للعيش مع العرب".

قال وزير القضاء الإسرائيليّ، ياريف ليفين، إن شراء العرب شققا في بلدات يهودية، يدفع اليهود القاطنين في هذه المدن، إلى مغادرتها.

جاء ذلك خلال تبرير ليفين، سبب الحاجة إلى ما يرى أنه إصلاح لجنة تعيين القضاة، وذلك خلال اجتماع الحكومة الذي عُقد، الأحد.

وقال ليفين خلال الاجتماع، إنّ "العرب يشترون شققًا في بلدات يهودية في الجليل، وهذا يدفع اليهود لمغادرة هذه المدن (والبلدات)، لأنهم غير مستعدين للعيش مع العرب".

وأضاف ليفين: "نحن بحاجة للتأكد من أن المحكمة العليا، لديها قضاة يفهمون ذلك"، على حدّ وصفه.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بعدم حدوث تقدم في المفاوضات بين الحكومة الإسرائيلية والمعارضة، الجارية في ديوان رئيس الدولة، من أجل التوصل إلى تفاهمات حول "الإصلاح القضائي". ونقل موقع "واينت" الإلكتروني، عن مصادر سياسية وقضائية قولها إن "تقدما، أو وقف الانقلاب القضائي، متعلق في الأسابيع القريبة بشخص واحد فقط، هو بنيامين نتنياهو".

وبحسب المصادر نفسها، فإن نتنياهو يريد استنفاد المحادثات بين الائتلاف والمعارضة انطلاقا من الاحترام لرئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، رغم أن التقديرات تشير إلى عدم إمكانية التوصل إلى تفاهمات بشأن لجنة تعيين القضاة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه "بالرغم من الدعم الذي تلقاه من خلال تمرير ميزانية الدولة، إلا أن نتنياهو يدرك أنه يعيش على قنبلة تم تعليق انفجارها من ناحية الرأي العام العالمي، وخاصة قيادة الحزب الديمقراطي الأميركي والرئيس، جو بايدن. وهناك أيضا التخوف الاقتصادي من نتائج الانقلاب. ولذلك هو يكسب الوقت حاليا من خلال المحادثات المتواصلة في ديوان الرئيس".