تقديرات إسرائيلية: الشرطي المصري عمل منفردا ولم يرتبط بأي تنظيم

التحقيق الإسرائيلي المصري المشترك خلص في هذه المرحلة إلى أن الشرطي المصري "جهاديّ" عمل منفردًا ولم يحصل على مساعدة من داخل الجيش المصري أن من منظمات إرهابية تنشط في المنطقة.

تعززت تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية بأن الشرطي المصري الذي اشتبك مع القوات الإسرائيلية عند المناطق الحدودية جنوبي البلاد، أمس، السبت، وقتل ثلاثة جنود في الجيش الإسرائيلي، عمل بمفرده وبشكل مستقل وبمبادرة ذاتية وأنه لم يكن مرتبطا بأي تنظيم جهادي ولم يتلق المساعدة من طرف ثالث.

جاء ذلك بحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، في ظل النتائج الأولية التي توصل إليها تحقيق إسرائيلي مصري مشترك، وأفادت التقارير بأن المعلومات التي نقلها الجانب المصري للمسؤولين الإسرائيليين، تؤكد هذه الفرضية، وأشارت إلى شكوك حول "خلفية الشرطة الدينية ومعتقداته الجهادية".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقع "واينت"، أن التقديرات في إسرائيل هي أن الشرطي المصري "جهاديّ" عمل منفردًا ولم يتلق مساعدة من تنظيمات جهادية، إلا أن عمليات الفحص جارية للتأكد من عدم تلقيه مساعدة في عبور الشريط الحدودي من فتحات الطوارئ.

وذكرت القناة 12 أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى تعزز ارتباط الشرطي المصري بالدين خلال الفترة الأخيرة ما اعتبرت أنه يفسير حرصه على حمل نسخة عن القرآن خلال العملية، وأشارت إلى أن التواصل وثيق بين الجانبين المصري والإسرائيلي في إطار التحقيق المشترك.

وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن الجانبين المصري والإسرائيلي حريصان على إظهار أن الواقعة لن تضر أو تؤثر سلبا على العلاقات بين المصرية الإسرائيلية، وهو ما يفسر انتشارة صورة تظهر مسؤولين في وزارة الدفاع والجيش المصري، مع نظرائهم في الجيش الإسرائيلي، في جولة ميدانية مشتركة في موقع العملية.

وكشفت التقارير أنه إلى الجانب المكالمة الهاتفية بين وزير الدفاع المصري، محمد زكي، ونظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، حول "التعاون المشترك في التحقيق بالعملية التي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وشرطي مصري عند الحدود لمنع عمليات أخرى مستقبلا"، أحرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، مكالمة مع نظيره المصري.

وشددت التقارير على التعاون المصري الإسرائيلي الوثيق في إطار التحقيق، والرغبة المشتركة في تجاوز هذه الحادثة، فيما يطالب الجانب المصري بتسلم جثمان الشرطي، وقدّرت هيئة البث العام الإسرائيلية أن توافق تل أبيب على تسليم الجثمان وأن ذلك قد يتم خلال الأيام المقبلة.

وأشارت "كان 11" إلى تعليمات وجهها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالامتناع عن مهاجمة الجانب المصري لتجنب الإضرار بالعلاقات مع القاهرة، في إطار التعليق على العملية التي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، في وقت سابق اليوم، وخلال اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، مساء الأحد.

وخلال جلسة الكابينيت، قال غالانت مخاطبا الوزراء المشاركين، إنه "يجب أن نكون حذرين حتى لا نقول أشياء يمكن أن تقوض إمكانية التعاون مع مصر، هذا ليس حدثا ضد عدو، ولكن ضد شريك، لذلك يجب أن ننتبه إلى ما يقال. هذا حدث مركب وغير عادي ولكنه لا يعكس طبيعة العلاقات الأمنية مع مصر".