نتنياهو يعين مستشارا إعلاميا وصف بايدن بأنه "فاقد الأهلية"

مستشار نتنياهو الإعلامي يقول بعد تعيينه إنه لم يعد يحمل أفكارا كهذه حيال الرئيس الأميركي. وكان قد كتب أن "وسائل الإعلام تبذل كل ما بوسعها من أجل إخفاء عدم أهلية بايدن، لكن الصينيين والروس والإيرانيين ليسوا أغبياء"

نتنياهو قبيل ادتماع حكومته، أمس (أ.ب.)

عيّن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، الصحافي غلعاد تسيفيك، مستشارا إعلاميا، علما أن الأخير روّج لنظريات مؤامرة أطلقها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بعد خسارته الانتخابات. ووصف تسيفيك الرئيس الأميركي، جو بايدن، بأنه "فاقد الأهلية" لتولي منصب الرئيس الأميركي واتهمه بأنه "يدمر أميركا".

وقال تسيفيك في أعقاب تعيينه مستشارا إعلاميا لنتنياهو إنه لم يعد يحمل أفكارا كهذه حيال بايدن، وفقا لموقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني. وكان تسيفيك قد عمل خلال السنة الأخيرة في القناة 14 الإسرائيلية اليمينية وقبلها في صحيفة "يسرائيل هيوم" التي تأسست بهدف دعم نتنياهو. وطوال العامين الماضيين استخدم تسيفيك حسابه في تويتر لمهاجمة بايدن والتشكيك بقدرته لممارسة مهامه كرئيس.

وقال تسيفيك في مقطع فيديو نشره في تموز/يوليو الماضي، إن "وسائل الإعلام تبذل كل ما بوسعها من أجل إخفاء عدم أهلية بايدن، لكن الصينيين والروس والإيرانيين ليسوا أغبياء، ويدركون جيدا أنه لا يوجد قائد في واشنطن".

وقبل ذلك، كتب تسيفيك في منشور أن بايدن "يدمر أميركا ببطء ولكن بخطى واثقة"، ووصفه بـ"الزعيم الأعلى بايدن" في إشارة إلى زعيمي إيران وكوريا الشمالية.

وبعد الانتخابات الأميركية التي فاز فيها بايدن، كتب تسيفيك في منشور إن "هذه الانتخابات لن تحسم بدون معركة. وآمل أن يتعلم منتخبو اليمين هنا من نظرائهم الأميركيين شيئا أو اثنين حول الشجاعة والإصرار".