تقديرات إسرائيليّة: واشنطن تسعى لربط التطبيع مع السعوديّة بالاتفاق النوويّ مع إيران

ذكر التقرير أن "الخشية في إسرائيل، كما تمّ التعبير عنها في عدة مناقشات، مؤخرًا، هي أن تشترط إدارة بايدن بشكل واضح أو رمزيّ"؛ ألا تعترض إسرائيل على اتفاق محتمل مع إيران، مقابل دفع التطبيع بين تل أبيب والرياض.

تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن الولايات المتحدة، تسعى لربط تطبيع العلاقات الإسرائيلية - السعودية، والذي تسعى إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى تحقيقه؛ بالاتفاق النوويّ مع إيران.

جاء ذلك بحسب ما أفادت القناة الإسرائيلية 12، في تقرير نشرته، الأربعاء، لفت إلى "نقاشات جرت في الأسابيع الأخيرة في النظام السياسي والأمني" الإسرائيلي؛ بشأن "العلاقة المحتملة" بين "اقتراب" واشنطن من العودة للاتفاق النووي مع طهران، ومحادثات التطبيع مع السعودية، التي تتوسّط فيها الولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن "الخشية في إسرائيل، كما تمّ التعبير عنها في عدة مناقشات، مؤخرًا، هي أن تشترط إدارة بايدن بشكل واضح أو رمزيّ"؛ ألا تعترض إسرائيل على اتفاق محتمل مع إيران، مقابل دفع التطبيع بين تل أبيب والرياض.

ولفت إلى أن "الأميركيين، قد يطالبون إسرائيل بعدم الشروع في حملة نزع شرعيّة، ضد الاتفاق النووي مع إيران"، إذا ما تمّ التوصل إليه.

ونقل التقرير عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، وصفهم برفيعي المستوى، من دون أن يسمّهم، القول: "لن نسمح بمثل هذا الشرط".

وأضاف المسؤولون ذاتهم: "إذا كانت الصفقة (تنص على تطبيع العلاقات مع) السعودية، مقابل تخفيف معارضة الاتفاق النوويّ، فإن إسرائيل تفضّل عدم وجود اتفاق، ولا تطبيع مع السعودية".

وذكر التقرير أن "التطبيع مع السعودية، يبدو بعيدا جدًا اليوم"، لافتا إلى "العديد من العقبات التي تجعل مثل هذه الخطوة السياسية صعبة". وأضاف أن "الطريق إلى الرياض يمرّ عبر واشنطن، ويجب أن يأتي بتسويات إسرائيليّة".